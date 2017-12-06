«Путин не знает реальной ситуации в стране». Эльвира Агурбаш готова прийти ему на смену и накормить Россию

Глава российского агрогиганта «Мордеталь», «колбасный король» Николай Агурбаш, ранее «подаривший» России певицу Анжелику Агурбаш, «презентовал» свой новый проект. Его последняя супруга, которая по совместительству является вице-президентом его компании, Эльвира Агурбаш, сегодня представила свою программу, с которой она собирается участвовать в выборах президента РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Агурбаш выдвигается от партии «Альянс зеленых» и делает ставку на экологическую проблематику, но не забывает лоббировать интересы бизнеса.

Выступая на пресс-конференции в Москве, бизнес-вумен подчеркнула, что сегодня в России очень остро стоит вопрос с качественными продуктами питания. «Сегодня все борются за власть, а мы с партией «зеленых» боремся за жизнь, за достойную жизнь. Кто-то страну обувает, а мы ее хотим накормить», – заявила Агурбаш.

По ее мнению, нужно ужесточить ГОСТ, чтобы на прилавках магазинов появилась качественная еда. «Нужно обязать торговые сети, сделать так, чтобы 50% (продукции на прилавках) составляла продукция ГОСТ. Тогда производители будут нести ответственность за качество своей еду, вплоть до уголовной ответственности», – сказала претендент на пост главы государства.

Она также пояснила, что сдержать цены в таком случае удастся с помощью ограничения «торговой наценки на качественную экологическую продукцию» до 25%.

Лидер «Альянса зеленых» Александр Закондырин, который не может в этом сезоне баллотироваться в президенты из-за возрастного ценза, обратил внимание, что экологические проблемы часто имеют локальный характер, однако и качество продуктов питания – вопрос, который касается всех.

«Мы 70% бюджета тратим на продукт питания. Это крайне важный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, продовольственной безопасности. Совершенно очевидно, что те продукты питания, которые мы покупаем в магазинах и торговых сетях, не соответствуют не только принципам экологической чистоты и безопасности. По большому счету, это просто нельзя есть, а это продается по запредельным ценам», – подчеркнул он.

При этом он пояснил, что сотрудничество «зелёных» с агропромышленницей Агурбаш – следствие устойчивого мирового тренда.

«Это общемировой тренд объединения аграриев, крестьян и «зеленых». Идеология «зеленых» понятна абсолютному большинству жителей России. Это вопросы о состоянии воздуха, воды, почвы, вопросы, связанные с защитой природы, ресурсосбережения и внедрения альтернативных источников энергии», – сказал он.

Как отметила Агурбаш, в ее программе важным пунктом является также возрождение промышленного потенциала страны, и «обеспечение рабочими местами все трудоспособное население страны».

По славам кандидата в президенты, ее предвыборная программа также предусматривает социальные преобразования.

«Мы выступаем за то, чтобы увеличить долю государственных медицинских учреждений в каждом районе, снять пошлины на ввозимые лекарства для онкобольных, больных сахарным диабетом, и за то, чтобы сегодня на рынок смогли пробиться и лекарства, которые изобрели наши отечественные фармацевтические кампании», – сказала Агурбаш.

«Образование. Я за то, чтобы отменить ЕГЭ. Я за единую систему образования во всей школах и двухразовое бесплатное питание», – продолжила она.

Кроме прочего Агурбаш отметила, что ее преимущество в качестве возможного кандидата на место президента РФ заключается в том, что в отличие от мастодонтов отечественной политики, она очень близко общается «с простым народом» и видит реальное положение дел в стране.

При этом она обратила внимание на то, что нынешний глава государства Владимир Путин, «защищая» Россию на международной арене, уже также не полностью знаком с проблемами населения и реальной обстановкой в стране.

«У президента есть команда, которая докладывает ему о ситуации в стране, которая не соответствует действительности», – заявила она.

Закондырин со своей стороны согласился, что российской политике действительно необходимые новые лица.

«Невозможно из года в год видеть одни и те же фамилии и преподносить их российскому обществу как какую-то новую концепцию. Никаких новых идей от господ Зюганова. Жириновского, Явлинского, Миронова мы точно не услышим», – сказал он.

Политик выразил уверенность, что если Путин все же по какой-то причине откажется участвовать в выборах, Агурбаш имеет реальные шансы на победу.

«Она не закомплексована в этих элитарных договоренностях, которые длятся десятилетиями», – пояснил он.

По словам руководителя избирательного штаба Агурбаш Юрия Урсова, основная деятельность «зеленых» и «колбасной королевы» будет разворачиваться в «экономически неблагополучных регионах».

«Северный Кавказ, Урал, крупные промышленные города – там будут действовать наши штабы», – сказал он.

Как отметил лидер «зеленых», окончательное решение о выдвижении Агурбаш от партии будет принято на съезде 16 декабря.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.12.17

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