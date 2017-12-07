«Акция устрашения»: «Роснефть» потребовала от АФК «Система» более 130 млрд рублей

Сегодня крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» сообщила о новых претензиях к бывшему владельцу «Башнефти» – АФК «Система» и компании «Система-Инвест». В Арбитражный суд Башкортостана направлен иск о возмещении убытков в размере 131 639 012 421 рублей.

Как говорится в официальном сообщении «Роснефти», сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из АНК «Башнефть» с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов.

В «Роснефти» напомнили, что судом первой инстанции установлено, что АФК «Система», незаконно владея активами, в период предшествующий возврату компании в государственную собственность по решению суда, с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, последовательно выводила средства из «Башнефти», необходимые для обеспечения нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы нефтяной компании.

«Результатом этой деятельности стали нарушение сроков и качества ремонтного обслуживания, износ оборудования, что привело, в частности, к авариям на заводах Уфимской группы. Всё это вызвало необходимость привлечения многомиллиардных дополнительных средств для обеспечения промышленной безопасности предприятий «Башнефти», – подчеркивается в сообщении «Роснефти» и отмечается, что потытка мирного урегулирования этой ситуации оказалась безрезультатной.

Между тем совладелец «Системы» Владимир Евтушенков, комментируя РБК новые претензии «Роснефти», заявил, что иск на 131 млрд рублей является «акцией устрашения».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.12.17

Актриса рассказала о сроках выхода финального сезона «Игры престолов». / Власти Подмосковья обещают разобраться с мусорной проблемой региона за 2-3 года. / Ученые обнаружили далекий сверхмассивный квазар – ровесник Вселенной. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»