Зюганов – лидер, но КПРФ готовит «резервных» кандидатов / Секретарь ЦК компартии Сергей Обухов о предвыборном раскладе

Предстоящие президентские выборы в России могут завершиться непредсказуемым образом, если действующий глава государства Владимир Путин продолжит совершать ошибки, подобные признанию нейтрального флага для российских спортсменов на Олимпиаде. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По его словам, компартия рассчитывает по итогам кампании показать достойный результат, при этом кандидатом от КПРФ при определенных условиях может оказаться не лидер партии Геннадий Зюганов.

Россия как «осажденная крепость» Реальность на этих выборах, по мнению Обухова, такова: разыгрывается концепция осажденной крепости, а президент РФ Владимир Путин позиционирует себя «как военный вождь нации, авторитарный правитель, противостоящий Западу».

Ситуация для левых сил в этих условиях тяжела, так как «левый электорат тоже подвержен официальной пропаганде, зомбо-ящику», мол, не надо раскачивать лодку.

«Мы, например, видим, что значительная часть левого электората ощущает это психологическое давление и собирается голосовать за Путина», – отметил Обухов.

На этом фоне наблюдается мобилизация на либеральном фланге. «Ладно там Собчак и другие. Мало ли кто, как черт из табакерки, может вылезти, – пошутил секретарь ЦК КПРФ. – Мы видим проект потешного либерализма и уродливой антисоветчины в лице Жириновского».

Вторая позиция по результатам выборов, подчеркнул он, – очень важная: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, если верить слухам, поставил ключевым условием своего участия – именно второе место.

«Он якобы (говорят, я просто повторяю эти слухи, не знаю, насколько они правдивы) требовал, чтобы ему администрация президента гарантировала второе место. Что вот он, Жириновский, только тогда согласится участвовать на старости лет», – отметил Обухов.

Между тем, как считает политик, проект «Жириновский на втором месте» «реализуется уже три политических сезона». «Ему вроде бы все гарантируют, гарантируют, а КПРФ обойти не удается, несмотря на все вливания информационные и финансовые», – сказал политик.

Возможен ли единый кандидат от левых сил? Говоря о своем отношении к праймериз лево-патриотических сил, на которых победил гендиректор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, Обухов отметил, что это «своеобразный срез мнений». Он хорош как «одна из точек, где определяются позиции, мнения людей». Но все-таки ключевой вопрос – «а почему бы не спросить у КПРФ, кого она хочет». «А то вы предлагаете кандидатуру, а у самой КПРФ, у ее актива, ее избирателя не спросили», – отметил коммунист.

По его словам, было много голосований по определению единого кандидата от левых сил. Самая мощная акция – у «Левого фронта»,15 тысяч проголосовавших, признал он, «поэтому она и привлекла внимание». Однако аналогичные праймериз проводились и в социальной сети «Вконтакте» – «там тоже порядка 10-15 тысяч участников».

Вместе с тем Обухов напомнил про Координационный совет национально-патриотических сил, где «солирует» известный экономист Юрий Болдырев, и подчеркнул, что структур, претендующих на выражение лево-патриотической позиции, хватает. Но правом выдвижения обладает только одна компартия.

«Собраться за углом и сказать – вот мы решили, а ты, компартия, выдвигай – наверное, это все-таки не тот метод, – сказал Обухов. – Если этот Координационный совет национально-патриотических сил и «Левый фронт» решат, что они в состоянии собрать 300 тысяч голосов, выдвинуть своего кандидата – тогда это, наверное, – другое дело».

Обухов считает слишком громким название «праймериз левых сил». «Потому что как можно проводить праймериз вне крупнейшей партии КПРФ, которая имеет свою собственную процедуру выдвижения, обсуждения на региональных конференциях, на партийных собраниях с привлечением сторонников», – прокомментировал он.

При этом Обухов добавил, что все высказанные мнения на праймериз должны быть партией учтены. Значительная часть там голосовавших, были за КПРФ на думских выборах – «а значит, это тоже часть наших избирателей, партия обязана это учесть».

По его словам, в любом случае Грудинин в команде Зюганова и КПРФ. Обухов также выразил надежду, что и лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов – «в команде Зюганова и КПРФ и никуда от них не уходит».

«Все высказанное должно быть взято в общий контекст предложений левых сил, которые будут формулировать на съезде КПРФ. Он состоится уже 23 декабря», – проинформировал он.

Если не Зюганов, то кто? Отвечая на вопросы корреспондента РИА «Новый День», Обухов напомнил, что в КПРФ бывали «резервные кандидаты». В 1996 году – это был Аман Тулеев, который сейчас возглавляет Кузбасс. В 2000 году предполагалось выдвижение резервным кандидатом Николая Кондратенко. «Но тогда Владимир Владимирович быстро, как говорится, оценил ситуацию и перетащил Кондратенко на свою сторону. Помните, знаменитое в Краснодаре совещание по сельскому хозяйству, где наши аграрники хлопали в ладоши и говорили – ну наконец-то, теперь село заживет. А его дальше грабили еще более успешно», – отметил Обухов.

При этом в КПРФ понимают – наметилась усталость от того, что на выборах от КПРФ выдвигается один кандидат. «Я недавно получил от партийца из Самары письмо – предлагает, чтобы съезд его выдвинул, – рассказал Обухов. – Заслуженный коммунист. Я ему отписал – любая выборная компания – это кадры, финансы и т.д. Нужно, как минимум, полмиллиарда рублей, чтобы выпустить газеты, дойти до граждан... Вы способны их собрать, чтоб люди пожертвовали вам эти деньги? Способны вы по своей известности противостоять – я уж не говорю Собчак, Навальному Жириновскому – но какому-нибудь Титову – сотруднику администрации?»

Политик отметил, что КПРФ приходится взвешивать очень много составляющих при выдвижении кандидатуры на президентские выборы. «У нас участвовал в выборах президента Николай Харитонов. Смог он показать лучший результат, чем Зюганов? Нет, не смог в противостоянии с Путиным. Я не знаю, кто сможет показать лучший результат, чем Зюганов, на этих выборах», – признался секретарь ЦК КПРФ.

«Мы видим, что, в том числе левые, говорят – а давайте какого-нибудь другого кандидата попробуем. Наверное, можно когда-то попробовать и другого кандидата. Но надо исходить из того, кто в состоянии решить задачу – подтвердить статус главной оппозиционной силы партии. Есть такой кандидат еще?» – добавил Обухов.

Зюганов может отказаться от выдвижения Секретарь ЦК КПРФ обратил внимание, что, по результатам исследований компартии, «позитивное отношение к Зюганову как к личности продекларировали 2/5 избирателей, только порядка 10-15% заявили о личном неприятии». 47% в принципе намерение КПРФ выдвинуть Зюганова разделяют, 24% – за выдвижение кого-то другого.

«Есть запрос на перемены. Но кто на этих выборах в состоянии решить те задачи максимум-минимум, которые стоят перед самой партией? А партия у нас, кроме пропаганды программы, ставит задачу подтвердить свой ведущий статус альтернативы нынешней власти», – сказал он.

В конечном итоге, по его словам, решение о кандидате на президентские выборы примет съезд КПРФ, однако выбор у компартии невелик. Многое зависит от самого Геннадия Зюганова, который «до последнего времени занимал осторожную позицию, говорил, что мы обсуждаем, но он пока не выдвигается».

«Я думаю, если Зюганов скажет: я согласен на выдвижение, то партия проголосует без всяких сомнений «за». Если скажет «нет», у нас много других кандидатов – думаю, и это поддержат. Но нет другого такого политика на левом фланге – не по известности, не по силе», – уверен секретарь ЦК КПРФ.

Риски для Путина: путь Горбачева и шаг в 90-е Обухов ответил на некоторые претензии в том, что КПРФ якобы не сражается за власть. По его мнению, такая борьба – это не президентские выборы. «Помните, у «Солидарности» в Польше была теория длительного марша. Вот есть отрезок президентских выборов. Ну мы же мыслим другими критериями – есть революционная ситуация или нет?» – пояснил он.

Однако революционная ситуация «может возникнуть и довольно неожиданно», и тогда встанет вопрос о качестве партии, способна ли она повести за собой массы или это сделает «какой-нибудь поп Гапон, тот же Навальный».

Обухов назвал предстоящие выборы декоративными. «Обществу внушают, что победа Путина – предопределена, – отметил Обухов. – Но результаты голосования могут оказаться непредсказуемыми и по процентам, которые получит Путин и другие кандидаты, и по послевыборной ситуации, в том случае, если у действующего президента и дальше будут возникать ситуации, подобные нынешней ошибке. И последствия у нее долговременные. Я имею виду ситуацию с полупокаянием за «пробирки» и согласием на участие в Олимпиаде без российского флага и гимна. Не зря же возник уже интернет-мем «Под каким флагом выдвигается в президенты Путин?»

«Честно говоря, после вчерашнего, когда Путин пошел за либералами и противоречил сам себе... Ведь месяц назад он заявлял, что это «унижение страны» – идти под белыми знаменами. А теперь он нам объявляет, что не против. Об этом первыми заявили Дворкович и другие либералы. Есть Putin Team, Овечкин сначала говорит – мы соберем команду Путина из знаменитых спортсменов, но «ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом – я не понимаю этого совсем». А теперь этот персонаж тоже призывает играть под белым флагом. Ну ребята, как говорится, это первый шаг в 90-е», – возмутился Обухов.

По его мнению, Путин пошел на своего рода «Брестский мир», однако тогда на кону стояло сохранение государства, армии и советской власти. «А у него что? – говорит коммунист. – Спокойствие от визга либералов в избирательной кампании? Ну, наверное, это для него значимо».

Обухов уверен, что на этом дискредитация России не остановится. «Ну переживет он (Путин) выборную кампанию, а дальше на чемпионат мира по футболу команду нашу не допустят. Такой сценарий вполне очевиден – проявили слабость», – размышляет Обухов.

Особой критике он подверг главу олимпийского комитета России, «единоросса» Александра Жукова, «принесшего извинения на заседании олимпийского комитета».

«По сути дела, признал, что мы сами виноваты. То есть, получается, наша победа в Сочи – это фейк? Все, признали? Но это было, по сути, это одно из главных достижений Путина прошедшего шестилетия – Олимпийские игры. А дальше, что будет? Это скользкий путь Михаила Сергеевича Горбачева...» – заявил секретарь ЦК КПРФ и добавил, что путь в «90-е» «мостится вот такими непоследовательными ошибочными решениями».

За кем пойдет народ? Как полагает Обухов, если надежды Запада оправдаются и Россию столкнут в либеральное прошлое, то встанет вопрос, за кем пойдут люди. При этом он напомнил, что в 1990-е народ выводили на уличные протесты «не профсоюзы, не парторганизации, не малый фронт, а беда, нужда». «И кого они в этих случаях будут слушать, ключевой вопрос. У меня ответа пока нет» – сказал он.

При этом, как отметил коммунист, есть надежда, что в кризисной ситуации народ пойдет за КПРФ, поскольку партия доказала – она может быть во главе стихийного протеста, как в ситуации с шахтерами из Ростовской области, протестовавшими в Москве у Белого дома.

«Их КПРФ поддержала, они КПРФ слушали. И по сути дела, значительная часть из полмиллиарда долгов шахтерам возвращена. Будем надеяться, что так и случится, если будут какие-то общенациональные выступления. Лучше бы, конечно, в спокойной ситуации позиционной борьбы побеждать, приходить к власти и убеждать людей. Но никто ж не зарекается и от того, что может быть и не позиционная борьба...» – заключил Обухов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.12.17

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