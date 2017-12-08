Следственный комитет поможет Титову на выборах Бастрыкин поручил проверить данные о нарушениях прав предпринимателей в СИЗО

Контрольное управление Следственного комитета России проверит информацию бизнес-омбудсмена Бориса Титова, заявившего о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, о нарушениях прав предпринимателей, находящихся под арестом в СИЗО №5 – «вне зависимости от того, в производстве какого ведомства находятся уголовные дела». Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как известно, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей заявил о намерении участвовать в выборах главы государства и представил в Москве программу. Судя по заявлениям представителей его партии, он рассчитывает на серьезную поддержку широких слоев населения, в том числе находящихся в СИЗО граждан, которые способны преподнести «сюрприз».

Выполнение предвыборной программы Титов начал со встречи с 11 предпринимателями, подписавшими обращение к президенту РФ. В письме они сообщают о многомесячном бездействии следователей, а также о других нарушениях прав по их уголовным делам.

В СКР также обратили внимание на слова Титова о том, что «нахождение в СИЗО – это прежде всего способ давления на предпринимателя с целью признания вины».

Бастрыкин дал указание «детально проверить всю эту информацию, разобравшись индивидуально с каждым из озвученных официальным лицом случаев нарушения прав обвиняемых».

Сотрудники Следственного комитета должны установить, о каких уголовных делах идет речь, в производстве кого из следователей они находятся, насколько законны были основания для избрания в качестве меры пресечения арестов, допущена ли волокита при расследовании, имеются ли какие-либо иные нарушения прав обвиняемых.

«По результатам проверок по каждому из озвученных Борисом Титовым случаев будет дана правовая оценка, о чем обязательно Следственный комитет России проинформирует общественность через средства массовой информации», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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