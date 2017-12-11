«Пристегните ремни»: Россия готова возобновить авиасообщение с Египтом

Россия готова возобновить авиасообщение с Египтом: первые самолеты между Москвой и Каиром могут полететь уже в начале февраля 2018 года. Об этом стало известно после встречи президента РФ Владимира Путина с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Глава российского государства отметил, что египетская сторона «проделала большую работу» по повышению уровня безопасности.

«После страшной трагедии в небе над Синаем прямое воздушное сообщение между нашими странами было прервано. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах Служба безопасности России доложила мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром», – цитирует слова Путина РИА «Новости».

Глава Минтранса РФ Максим Соколов подтвердил готовность к подписанию соответствующих документов.

«Текст правительственного протокола, о котором говорил президент, предварительно согласован с египетской стороной, прошел все согласования, изданы все необходимые распоряжения и получены полномочия. Поэтому вопрос подписания будет зависеть от скорости египетской стороны. Нам понадобится день-два, чтобы выверить его в соответствии с процедурами МИД, и я жду своих египетских коллег в Москве», – сказал министр.

По словам Соколова, после того как все формальности будут устранены, понадобится еще около полутора месяцев, чтобы возобновить реальное авиасообщение. «Дам осторожный прогноз – начало февраля», – уточнил он.

Сегодня также тало известно, что египетская газета «Аль-Йоум ас-Сабиа» – вышла в с заголовками на русском языке: «Господин президент России, добро пожаловать в Египет!», «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?»

Как ранее сообщал РИА «Новый День», авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

В феврале 2017 года в Минтрансе отмечали, что первой российской авиакомпанией, которая начнет регулярные полеты в Египет после принятия решения об их возобновлении, может стать «Аэрофлот». Однако окончательное решение о возобновлении авиасообщения регулярно откладывалось, несмотря на многочисленные проверки египетских аэропортов на соответствие требованиям безопасности.

По предварительным данным, на первом этапе возобновления сообщения будут открыты только регулярные рейсы, о чартерных перевозках речи не идет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.12.17

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