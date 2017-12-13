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Среда, 13 декабря 2017, 12:43 мск

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Путина может подвести низкая явка избирателей

Путина может подвести низкая явка избирателей

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует среди возможных кандидатов на пост главы государства на выборах в марте 2018 года. Как свидетельствуют результаты последнего социологического опроса «Левада-центра», уровень его поддержки беспрецедентно высок, однако явка избирателей ожидается на довольно низком уровне.

По данным социологов, рейтинг Путина накануне новых выборов на 20% выше, чем в аналогичный период перед предыдущими выборами (61%). В 2007 году только 40% всех опрошенных заявляло о готовности поддержать его кандидатуру на пост главы государства, а в 2011 году – 44%.

Примечательно, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обошел своего главного оппонента – председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на 2%, набрав 8% поддержки. Эта тенденция характерна только в этом году – в предыдущие годы лидер КПРФ на 1 или 2% обходил своего коллегу.

Лидер «Справедливой Росси» Сергей Миронов получил 2%. Другим кандидатам, заявившим о своем намерении участвовать в выборах – журналисткам Ксении Собчак, Екатерине Гордон, основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому – отдано по 1%. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов получил меньше 1%.

Среди респондентов, кто заявил о своем намерении участвовать в голосовании, расстановка сил практически не меняется. С той лишь разницей, что электорат Путина здесь увеличивается до 75% с 61%. Однако о желании прийти на избирательные участки заявляют лишь 58% граждан. «Совершенно точно будут голосовать» 28%, «скорее всего, будут голосовать» – 30%, еще 20% не знают, будут ли голосовать.

В целом, согласно данным «Левада-центра», к декабрю 2017 года самыми надежными и заслуживающими доверия политиками остаются нынешний президент РФ – ему доверяет 60% респондентов. За ним в рейтинге доверия следует министр обороны Сергей Шойгу (20%), министр иностранных дел Сергей Лавров (19%).

В пятерке лидеров также оказался Жириновский – ему доверяет 16% опрошенных, и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев – 15%. Зюганов только на 6 месте с 10%. Интересно, что в список также попал мэр Москвы Сергей Собянин и скандальный политик Алексей Навальный – им доверяет по 2% респондентов.

Москва, Мария Вяткина

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