ЛДПР обрушилась с критикой на представителя Кремля: зачистили всё политическое поле

Либерально-демократическая партия России, которую возглавляет Владимир Жириновский, обрушилась с жесткой критикой в адрес пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который уничижительно отозвался о потенциальных кандидатах на выборах главы государства и отсутствии настоящих конкурентов у Владимира Путина.

«Вы – пресс-секретарь Президента России и, пожалуйста, решайте его вопросы. Но не надо давать оценки другим кандидатам. Вам никто такого права не давал. Что значит конкурент Путину не созрел? Вы зачистили всё политическое поле и говорите о каком – то созревании», – говорится в заявлении пресс-службы ЛДПР.

Как считают в партии Жириновского, «чтобы что-то созрело надо не ядохимикатами удобрять это поле, а создавать одинаковые условия для роста».

«Во-вторых, такими заявления Вы унижаете 150 миллионов наших граждан. В конце концов, почитайте интернет и Вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти», – отметили в ЛДПР.

Сам Путин, комментируя на своей пресс-конференции вопрос об отсутствии конкуренции на выборах, отметил: «Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать».

По его словам, оппозиционерам нужно предложить «реальную, не эфемерную, не крикливую» повестку дня, «в которую бы поверили».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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