Это «бизнес», детка! ВЭБ залатает дыры с помощью миллиардных депозитов Минфина

Методы «спасения» российской банковской системы продолжают удивлять. На этот раз интересный «бизнес»-проект реализует Внешэкономбанк (ВЭБ). Как сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков, руководство финансовой структуры договорилось с министерством финансов РФ о привлечении депозитов на «несколько сотен миллиардов рублей» «для решения проблем с ликвидностью».

«Договорились, да. Принято решение об объеме депозитов. Как раз говорим не про капитал, а про депозиты в размере нескольких сотен миллиардов рублей. Это платные депозиты, не бесплатные. Они позволяют нам решить определенные проблемы с ликвидностью», – сказал глава ВЭБа, слова которого цитирует «Интерфакс».

Горьков также отметил, что это будут обычные, не субординированные депозиты. «Они по характеру долгосрочные, но сути и по форме краткосрочные. (. . .) Условия, которые мы надеемся до конца года подписать с Минфином, позволят нам закрыть проблему с ликвидностью», – заключил глава ВЭБа.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.12.17

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