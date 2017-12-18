Путин не смог снять с шеи России либеральную удавку Лидер КПРФ о президенте РФ и альтернативе на выборах

Кадровая политика президента РФ Владимира Путина показывает, что Россия продолжает страдать от «либеральной заразы». Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделал сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его оценке, такой провал должен способствовать объединению патриотических сил страны накануне выборов главы государства.

Как отметил Зюганов, команда действующего главы государства состоит из трех блоков, но только один из них – патриотический заслуживает поддержки.

«Я поддерживал и поддерживаю очень энергичную деятельность министра иностранных дел Сергея Лаврова. Хотя он не принадлежал нашему блоку, но я считаю его очень профессиональным человеком. Еще в свое время, когда я ездил в Америку и встречался с Кофи Аннаном (генсек ООН с 1997 по 2006 годы), Лаврову запрещала команда Ельцина организовывать эту встречу, но Лавров ослушался и вместе со мной был там», – сказал Зюганов.

Он также отметил заслуги нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. «Я считаю, что Шойгу с нуля создал современное МЧС... <...> Колокольцев прошел все милицейские посты и понимает, что это такое», – сказал он.

«Это один блок правительства, патриотический. Второй блок – либерально-криминальный. Один уже сидит (экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев), остальные нашу страну дербанят налево и направо. Я бы их давно выгнал, и рука бы не дрогнула. Но Путин их прикрывает», – заявил главный коммунист.

Третий блок, по его словам, «молчаливые министры», которые, если «рот откроют, их выгонят наутро».

В этой связи лидер КПРФ подчеркнул, что, несмотря на очевидные заслуги Путина на посту главы государства, даже состав нынешнего правительства РФ доказывает, что почти за 20 лет «правления» он так и не смог справиться с либеральной «заразой».

«Ему (Путину) удалось собрать Российскую Федерацию в виде цельной страны, осмелиться в Мюнхене высказать НАТОвцам и американцам все, что он думает. Ему удалось принять решение по Ближнему Востоку, хотя, я считаю, с опозданием, и на дальних подступах расколотить образования, которые могли перерасти в пожар всего южного подбрюшья нашей страны. Но давайте будем откровенны, это он тасует колоду (в правительстве), у него мало новых людей и, самое главное, он так и не снял либеральную удавку с шеи России. Они (либералы) снова вылезли как клопы из всех щелей. Нам надо понимать, что такая политика для России неприемлема», – подчеркнул Зюганов.

Одновременно он констатировал, что «блоки» и центры силы на президентской кампании-2018 сформировались практически симметрично блокам правительства РФ.

«Президентский блок, центром которого является партия» Единая Россия», они сказали – поддержат дружно. Президент решил избираться самовыдвиженцем. Но без политической поддержки по современному закону делать это невозможно», – напомнил лидер КПРФ.

«Еще один блок – это в основном русофобы. Жириновский (Владимир Жириновский – лидер ЛДПР), дама от «Дома2» (скандальная телеведущая Ксения Собчак) и Явлинский (Григорий Явлинский – основатель партии «Яблоко»). Там нет конструктивных предложений, там немало эпатажа, чтобы отвлекать от провала партии власти», – продолжил политик.

Третий блок, как сказал Зюганов, – патриотический, который консолидирует все «здоровые силы», частью которого является и КПРФ.

Оценивая шансы Путина на предстоящих выборах, Зюганов выразил уверенность, что говорить о том, что результаты президентской гонки предрешены – рано, так как существующее правительство уже неоднократно доказало свою неэффективность.

«Это не выборы, на которых все предрешено. По крайне мере, президенту и его компании придется столкнуться и с внешними, и с внутренними вызовами. А вызовы довольно серьезные. Я когда послушал его соображения относительно выполнения майских указов, то просто удивился – ни один из серьезных показателей майских указов не выполнен. Это его прямое обязательство перед гражданами. Надо, прежде всего, перед гражданами за это отчитаться», – заявил Зюганов.

При этом лидер КПРФ обратил внимание, что Кремль за последние 20 лет не предложил ни одного крупного проекта, который бы позволил России сделать рывок в развитии.

«Я знаю, что предлагал Ленин – ГОЭРЛО (план по электрификации страны) и НЭП (Новая экономическая политика 1921 года), которые вытащили полумертвую Россию. Знаю, как индустриализация преобразила страну. Знаю, что сделали Брежнев с Косыгиным, создав ракетно-космический комплекс и стратегический паритет. Но я не знаю ни одной крупной программы, которую реализовано нынешнее правительство. Есть частности удачные, но не более того», – подчеркнул Зюганов.

Известный экономист, политик Юрий Болдырев, также присутствовавший на пресс-конференции, согласился, что безальтернативность нынешних выборов является мифом, который насаждает обществу нынешняя власть. По его мнению, во время агитационной кампании жители РФ должны внимательно слушать, что им обещают и говорят кандидаты, чтобы не попасться на «обманок».

«Альтернатива есть и кадровая, и содержательная. Как вычислить кандидатов, «одобренных» Кремлем? Вы знаете, что пытается навязать нынешняя власть: что за внутреннее президент не отвечает, только за внешнее. По нынешней Конституции – это ложь. Если какой-то кандидат начинает играть в то, что бояре (правительство) плохие, а барин (Путин) хороший – это согласованный кандидат. Если кандидат говорит, за провалы нынешний президент несет полную ответственность, он всерьез ведет борьбу, а не подыгрывает Кремлю», – сказал он.

Болдырев также отметил, что есть ряд других индикаторов, по которым можно вычислить «фальшивку». По его словам, настоящий кандидат будет стремиться объединять политический силы против «компрадорской олигархии», а не пытаться их во что бы то ни стало «развести».

«Наш единый кандидат, я надеюсь, Кремлю подыгрывать не будет», – заключил он.

Стоит отметить, что окончательное решение, кто именно будет представлять КПРФ и другие патриотические силы будет принято в субботу, 23 декабря, на съезде компартии.

Москва, Мария Вяткина

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