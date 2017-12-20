Выборы-2018: Кремль делает ставку на «помощь» США

На предстоящих выборах президента РФ Кремль делает ставку на агрессию Запада, которая должна будет сплотить население вокруг нынешнего главы государства Владимира Путина. По мнению ведущих отечественных политтехнологов, внутрироссийская повестка во время кампании будет довольно «скучной» на фоне отсутствия новых лиц и идей, а также отказа от построения «образа будущего».

Единственным ярким моментом, согласно прогнозам экспертов, может стать противостояние двух старых политических соперников – лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне шла речь на круглом столе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) в Москве.

США жаждут мести: попытка дискредитации

Старт предвыборной гонке официально уже дан, но, как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, настоящая президентская кампания начнется только после 1 февраля, когда будет представлен доклад Госдепа США о связях российских олигархов с Кремлем и заработает новый пакет санкций.

«Когда будет объявлен список людей с активами, которых начнут блокировать, у большей части российской элиты испортится настроение, еще и экономическая ситуация в стране здоровее не станет – определенный объем денежных средств окажется не используемым», – сказал Бондаренко.

Как отметил доцент, заместитель заведующего кафедрой социально-политических исследований и технологий по учебной работе Владимир Шаповалов, таким образом Вашингтон намерен, в том числе, «преподать урок» России после скандалов вокруг президентских выборов в США в 2016 году.

«В этом контексте речь, как минимум, будет идти о первом февраля и новом пакете санкций, но возможно воздействие разных инструментариев, в том числе – активная позиция в рамках поиска нарушений на выборах», – сказал он и пояснил, что главной целью Вашингтона будет дискредитация выборов, политической элиты России и лично Путина.

«Мы должны ждать (информационные) вбросы, выборная тематика будет усилена скандалами, связанными с попыткой внешнего актора повлиять», – считает Шаповалов.

Вместе с тем, как отмечают эксперты РАПК, велика вероятность того, что западные технологи снова попытаются раскачать тему якобы ухудшающегося здоровья нынешнего президента РФ, что действительно может негативно сказаться на итоговых результатах голосования.

В то же время президент РАПК Алексей Куртов выразил уверенность, что нападки Запада на Путина могут обеспечить «абсолютную мобилизацию» населения в его же пользу. «У нас, ментально, народ – защитник. Лозунг – они хотят отобрать у нас президента – это абсолютная мобилизация. Все пойдут защищать президента, это сработает», – подчеркнул Куртов.

Бондаренко со своей стороны отметил, что расчет на такую «патриотическую волну» вскрывает негативные тенденции в российской политике и президентской кампании в целом.

«Главная проблема этой кампании мне видится в том, что власть оказывается в состоянии реакции. Мы делаем свои выборы, исходя из того, внешний актор в какой-то срок что-то предпринял или не предпринял», – констатировал он.

В такой ситуации, по мнению эксперта, вызывает удивление, что «правящие круги» не предпринимают никаких усилий, чтобы «внешнюю конъюнктуру поколебать или чуть-чуть изменить».

«Хайп», «последний бой» и трансформация левого политического фланга

По словам Шаповалова, «внутреннеполитический контур» выборов-2018 действительно будет «скучным» в отсутствии новой повестки и временного отказа от формирования «Образа будущего».

«Внутри – дефицит идей, дефицит новых лиц. Даже та же повестка, которая достаточно активно уже год обсуждалась – «Образ будущего» – потихоньку сошла на нет. «Образ будущего» вылился в стандартную, забюрократизированную идею будущих лидеров России», – констатировал он.

По его мнению, «конструирование «Образа будущего» будет отложено на после выборный период.

В этой ситуации, как считает Бондаренко, главной новостью выборов-2018 может стать победа Жириновской над Зюгановым.

«Единственная сила, которая могла бы привнести оживление на выборы – КПРФ, если бы она выдвинула кого-то другого. Но то, что Зюганов выдвигается, не вызывает ни малейших сомнений. По нынешним рейтингам он проигрывает Жириновскому и, очевидно, проиграет (выборы). Это, на мой взгляд, может быть, станет главной новостью этих выборов», – считает он.

По оценке Бондаренко, Зюганов растерял даже свой «ядерный электорат». «Если бы КПРФ выдвинула кого-то другого, наверное, он бы тоже проиграл Жириновскому, но одно дело, когда Жириновскому проигрывает кандидат, который первый раз участвует в выборах, другое дело – когда один ветеран с шестого раза проиграет. Это обидно, наверное», – отметил он.

В этой связи вице-президент РАПК, руководитель «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов высказал мнение, что после президентских выборов можно ожидать трансформации всего левого политического поля, о чем свидетельствует недавний праймериз левых патриотических сил.

«Всем понятно, что на президентских выборах Зюганов и Миронов (Сергей Миронов – лидер партии «Справедливая Россия»), скорее всего, уйдут с политической арены. Кто-то будет должен подхватить эти павшие знамёна, либо полностью начать трансформацию левого политического поля, а там масса желающих, как внутри партий, так и снаружи. У нас «Левый фронт» решил все левые силы отрейтинговать и найти потенциального лидера на этих выборах», – сказал Максимов.

Он напомнил, что зарубежная практика показывает, что в подобных ситуациях традиционные коммунистические партии «уходили с политической арены» и заменялись лево-популистскими организациями патерналистской направленности.

«Пока это поле контролируется Геннадием Андреевичем и его 100-процентной лояльностью на верх, там ничего нового не будет. Они решили потестить фамилии, чтобы понять, что из этого выйдет», – считает эксперт.

Оценивая потенциальных кандидатов на выборах, Максимов отметил, что многие из 54 «желающих» поучаствовать в кампании сделали это для «хайпа». 18 фигур имеют весьма экзотический характер, как например, объявившая о своих президентских амбициях порно-звезда Елена Беркова. Она просто не может участвовать в выборах, так как не является гражданкой России и не достигла 35 лет.

Эксперт обратил внимание, что для пяти кандидатов эта кампания станет финальным аккордом их политической карьеры. «Есть люди, которые нацелены на решение своей последней исторической роли. У нас 5 таких кандидатов: Владимир Владимирович (Путин), Геннадий Андреевич (Зюганов), Владимир Вольфович (Жириновсий) и Григорий Алексеевич (Явлинский). Они так или иначе завершают свою политическую карьеру и попытаются войти в историю», – отметил Максимов.

Он также выделил кандидатов на либеральном фланге. «У нас есть трое новых либералов, каждый из которых еще в принципе рассматривает для себя продолжение карьеры. Это – Алексей Анатольевич Навальный, который не уйдет с политической сцены, даже если ему сейчас захлопнут дверь и прижмут нос; Ксения Анатольевна (Собчак), которую обратно уже не загнать; и у нас Борис Юрьевич Титов. Он тоже на эту нишу претендует, причем его успех на прошлых выборах в Петербурге показывает, что потенциал у него есть», – он.

Кроме этого эксперт выделил круг «коммерческих кандидатов», которые хотят с помощью участия в выборах «решить свои финансовые дела».

«Пока фиксируем четырех кандидатов. Это Худяков Роман Иванович (бывший депутат ЛДПР, со скандалом покинувший партию), господин Полонский (бизнесмен Сергей Полонский), Владимир Михайлов из Костромы – бывший секретарь политсовета «Единой России», который из него ушел, хлопнув дверью, и хочет проблемы своего бизнеса и политической карьеры таким образом решить, и Эльвира Агурбаш – на это баловство муж даст ей денег», – отметил Максимов.

Путин оказался в ловушке высокого рейтинга

Негласная формула «идеальный выборов» в Кремле давно сформирована – явка должна быть 70%, уровень поддержки главного кандидата Владимира Путина на таком же уровне – 70%. Как считают эксперты, эта цель теоретически достижима, но при этом остаются спорные вопросы – искусственное повышение явки может снизить поддержку Путина.

Член правления РАПК, руководитель компании «Бианки и партнеры» Валентин Бианки обратил внимание, что за 20 лет колебания явки на президентских выборах были минимальные, диапазон составлял 64-70%. По его оценке, в 2018 году без «принципиальных событий, меняющих ход компании», например, резкого экономического кризиса, явка составит 60%, а результат Путина – 70%.

В этих условиях, как считает эксперт, возникает вопрос, стоит ли пытаться воздействовать на избирателя и пытаться повысить явку. «На самом деле, администраторам важно понимать, что важно для них: явка-60%, а результат – 70% или явка 70%, а результат 60%. Мы представляем, как административная машина будет достигать явку (в 70%) – это понизит легитимность. Мы понимаем, что во всех крупных городах списки избирателей почистят, если уменьшить знаменатель, то процент вырастет», – считает он.

При этом эксперт отметил, что явку можно будет повысить, искусственно «взбесив» народ. «Например, можно запретить пользоваться всеми социальными сетями. Если ввести запрет и добиться его реализации – хотя бы Росгвардии дать возможность поверять телефоны, установлены ли там соцсети – мы поднимем явку таким образом процента на 3-4%. Это повысит явку, но результат понизит», – прогнозирует он.

Бианки полагает, что понизить явку, как ни парадоксально, могут заверения Центральной избирательной комиссии о честности и прозрачности выборов.

«Мотивировка – «чтобы не украли голос» – является очень принципиальной для определенного процента избирателей. Это формально рациональный тезис, но ничего рационального в этом нет, потому что у людей нет ответа, что изменится (если их голос «украдут»). Тут есть смешной момент: чем больше избирательная комиссия говорит, что в этот раз выборы точно будут честными и ни один голос не будет украден и переписан, тем больше снижается мотивация этой группы», – констатировал он.

В то же время, по оценке эксперта, по рейтингу Путина бьет уверенность в его в победе, а отсутствие интриги вызывает протестное голосование.

«Чрезмерная уверенность в победе расслабляет. Тут нужно дать каналы внутри кампании по-другому выражать протест. «Кончено, не дай Бог, Жириновский станет президентом, – говорит избиратель, – но он, во-первых, умные вещи говорит, а, во вторых, нужно, чтобы они (власть) понимали, что жить-то нам хреново», – пояснил он.

Руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин со своей стороны отметил, что связи со складывающейся внешней и внутренней конъюнктурой сейчас явку практически бессмысленно прогнозировать. Рациональные намерения респондентов во время соцопросов все чаще не совпадают с реальным решением, потому что в соцопросах не учитывается эмоциональная составляющая.

«Сейчас декларативные показатели находятся в рамках пресловутых показателей 70/70. Но они пока ничего не значат», – сказал Родин и пояснил, что эмоциональная составляющая может самым неожиданным образом сказаться на явке в самый последний момент.

Одновременно с этим научный руководитель «Центра общественно-политических проектов и коммуникацией» Сергей Заславский обратил внимание, что прогнозы по явке осложняет и «новый избиратель» – тот, кто родился в 1998-2000 годах и всю сознательную жизнь прожил при нынешнем президенте.

«Мы о нем мало что знаем – он пользуется иными средствами коммуникациями, для него свойственно клиповое мышление. Понятно, что погоды в общем он (такой избиратель) не сделает, но это новый взгляд», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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