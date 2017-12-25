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Понедельник, 25 декабря 2017, 14:52 мск

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Миронов не захотел в тусовку аутсайдеров: «реальный социалист» Путин способен на «левый поворот»

Партия «Справедливая Россия» отказалась от выдвижения собственного кандидата на выборах президента РФ. Лидер «эсеров» Сергей Миронов, выступая сегодня на IX Съезде партии, дал понять, что не хочет пополнить ряды аутсайдеров, и заявил, что «СР» поддержит действующего главу государства Владимира Путина, потому что он является «реальным социалистом», способным на «левый поворот».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миронов заявил, о том, что решение поддержать Путина на выборах-2018 было принято, так как «Отечество в опасности» и только один человек сейчас может его спасти.

«Мы – реалисты, если мы хотим объективно разобраться в ситуации, то первое условие – это мужество по отношению к истине. А что сегодня истина? Сегодня судьба нашего Отечества в опасности: идет война информационная, идеологическая, санкционная, идут атаки на историческом фронте. Сегодня в условиях сложной международной и внутриполитической обстановки есть единственный кандидат в президенты, который действительно может справиться. Президиум Центрального комитета партии вносит предложение – считаем политически правильным шагом не выдвигать собственного кандидата от партии, а поддержать действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – сказал Миронов.

Он подчеркнул, что «СР» не намерена участвовать в «тусовке аутсайдеров», которые, очевидно, не смогут победить Путина, и «разыгрывать перед ними спектакль с заранее известным финалом».

«Давайте скажем часто и открыто. Мы не собираемся участвовать в забеге фейковых кандидатов бьющихся за второе место и 5%. Он (Путин) пользуется беспрецедентной поддержкой наших граждан. Мы, как и они считаем, его лучшим кандидатом. Путин в новейшей истории стал собирателем земли русской», – заявил Миронов.

В этой связи лидер «эсеров» отметил, что Путин не стал выдвигаться от партии «Единая Россия», и выразил уверенность в том, что это «зафиксирует левый поворот» в политике страны.

«Идет самовыдвижение, опираясь на здоровые политические силы, президент поддержал многие положения нашей партийной программы. Надеюсь, новый президентский срок Путина окончательно зафиксирует левый поворот в социально- экономической политике страны», – сказал Миронов.

Кроме этого он подчеркнул, что взгляды на будущее страны у «Справедливой России» и нынешнего президента совпадают по ключевым вопросам, поэтому продуктивнее будет работать вместе.

«На программном и идеологическом уровне между Владимиром Путиным и «Справедливой Россией» больше совпадений, чем разногласий. Мы не отказывается от ключевых требований, и окажем влияние на кадровый состав правительства РФ», – подчеркнул он и добавил, что партия также намерена «ограничить влияние «Единой России» на формирование повестки нового кабинета министров.

Москва, Мария Вяткина

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