Песков уточнил роль Путина в примирении «Роснефти» и АФК «Система»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков настаивает, что глава государства Владимир Путин не участвовал в переговорах по мировому соглашению между АФК «Система» и «Роснефтью», но подтолкнул их к этому.

«Ну, как вы понимаете, президент не участвовал в примирении, это скорее было, вы знаете о сделанных заявлениях, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова роль президента в достижении соглашения, передает РИА «Новости».

Вместе с тем отвечая на уточняющий вопрос о том, была ли роль президента в том, что он подтолкнул обе стороны к нахождению приемлемых решений, Песков сказал: «Если считать выраженную им точку зрения, то да, была».

О заключении мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система», которые обменялись 100-миллиардными исками друг к другу, стало известно вечером в минувшую пятницу. Согласно условиям сделки с советом директоров «Башнефти», (подконтрольна «Роснефти») АФК обязуется выплатить компании 100 млрд рублей в срок до 30 марта 2018 года.

За день до заключения мирового соглашения руководители АФК и «Роснефти» Владимир Евтушенков и Игорь Сечин присутствовали на встрече главы государства с бизнесменами. В конце мероприятия президент высказал мнение, что Евтушенкову и Сечину нужно договориться. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это было сказано «в достаточно свободной и шутливой манере».

Москва, Светлана Антонова

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