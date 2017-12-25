Анатолий Вассерман: Изменения в политике Кремля неизбежны

Россия неизбежно столкнется с переменами после мартовских выборов президента РФ, однако судить, насколько они окажутся положительными, еще рано. Как считает известный интеллектуал, политконсультант и телеведущий Анатолий Вассерман, нынешняя избирательная кампания развивается логично, а участие маргинальных элементов на «казенные деньги» соответствует принципу «национализации убытков».

В интервью корреспонденту РИА «Новый День» Вассерман обратил внимание, что после марта 2018 года политика исполнительной власти действительно может измениться.

«Чего-то нового ждать, несомненно, стоит. Хотя бы потому, что по Конституции единственный случай, когда правительство обязано уйти в отставку – это именно вступление президента в должность. Поэтому какие-то перемены в составе правительства, а значит и в политике исполнительной власти – неизбежны. Каковы они будут, пока рано гадать, но я думаю, что поскольку формальная часть майских указов президента исполнена – то есть созданы комиссии для определения способов осуществления указов – теперь появится наконец правительство, которое сможет эти способы перевести в действия. По крайне мере, я на это очень надеюсь», – сказал эксперт.

Комментируя начавшуюся президентскую гонку и попытку её несколько оживить, Вассерман отметил, что решение двух оппозиционных партий: КПРФ – не выдвигать в президенты лидера партии Геннадия Зюганова, и «Справедливой России» – поддержать кандидатуру нынешнего президента Владимира Путина, не выдвигая собственного кандидата – абсолютно рациональны и соответствуют текущей внутренней обстановке в России.

«Оба эти решения я считаю правильными. Программа «Справедливой России» действительно очень близка к намерениям, неоднократно высказанным самим президентом, и нет смысла продвигать самостоятельного кандидата с практически той же самой программой», – уверен Вассерман.

«Программа коммунистической партии существенно отличается от президентской, но нынешний глава партии (Зюганов), к сожалению, уже не раз показывал, что он имеет склад характера, не способствующий практической деятельности. Он хороший партийный организатор, но для работы в законодательной и исполнительной власти нужны совершенно разные психологические типы», – проложил он.

Вассерман считает, что директор совхоза им. Ленина Павел Грудинин, который выдвинут на выборы главы государства от КПРФ, несомненно, «лучший кандидат именно в президенты».

Одновременно эксперт подчеркнул, что выдвижение эпатажных личностей, которые по очевидным причинам просто не способны создавать реальную конкуренцию, – не новый тренд для отечественной политики.

«Что касается множества деятелей, использующих выборы для саморекламы – такие на всех выборах у нас были. Вспомните, что на каждых выборах какой-нибудь крупный предприниматель выставляет свою кандидатуру, не имея никаких шансов удачно выступить, но удачно используя этот канал для саморекламы. То, что сейчас использует выборы для саморекламы еще и популярная когда-то телеведущая (Ксения Собчак) и человек, заведомо не имеющий шанса даже быть зарегистрированным в виду непогашенных судимостей (Алексей Навальный), так в использование казенных денег ради личной саморекламы вполне соответствует капиталистическому принципу приватизации прибыли и национализации убытков», – заключил Вассерман.

Москва, Мария Вяткина

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