Скандал на съезде «Справедливой России»: неожиданно нашлись кандидаты, кроме Путина

Сегодня на съезде «Справедливой России» в Москве произошел скандал. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «эсеры» всё же нашли в своих рядах кандидатов на пост президента РФ, кроме действующего главы государства Владимира Путина, что едва не привело к расколу.

Первой вызвалась стать кандидатом от партии Галина Морозова.

«У нас не получится обман. Нас видят насквозь. Я не могу согласиться с позицией партии. Давайте не будем обманывать себя. Мы должны встать рядом с президентом. Мы должны подвинуть «Единую Россию» в этих президентских выборах. Если люди отдадут голоса за меня, это будет всероссийский колокол. Это позволит Владимиру Владимировичу вести убедительные переговоры с правящей партией», – сказала Морозова.

Член Совета Федерации Антон Беляков, выступая на съезде, также сказал, что в партии есть достойные претенденты и назвал сразу несколько фамилий потенциальных кандидатов, которые могут достойно представить «эсеров» на выборах.

«Гартунг, Хованская, Драпеко, Шеин и целый ряд других кандидатов. Можно хотя бы рассмотреть возможность», – заявил Беляков и подчеркнул, что съезд «может принять соответствующее решение».

Лидер «эсеров» Сергей Миронов явно не ожидал такого поворота событий. Он был недоволен таким предложением и попытался замять скандал. Однако председатель орловского отделения партии Владимир Фролов также поддержал идею выдвигать собственного кандидата от партии.

«У нас есть люди – Гартунг… Люди, которые могут показать. Мы идем на выборы, чтобы нас видели. Я беспокоюсь о репутации партии и нашего лидера Сергея Миронова», – сказал он и подчеркнул, что не бывает такого, что «царь хороший, а бояре – плохие».

«Нам с ними не по пути. Нужно идти вперед. Никаких союзов с «Единой Россией» и их президентом!» – заявил Фролов. Причем его выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

В ответ на это Миронов выразил свое резкое недовольство происходящим. «За беспокойство о моей репутации отдельное спасибо. И я бы советовал подумать, чему и как вы аплодируете», – обратился он к однопартийцам.

В то же время Миронов предложил начать процедуру голосования по вопросу поддержки Путина и отдельных кандидатов от партии, большинство из которых, впрочем, взяли самоотвод, кроме Галины Морозовой и Олега Шеина.

В результате Морозову поддержали лишь восемь «эсеров», Шеина – 21. За решение о поддержке партией на выборах действующего президента РФ Владимира Путина высказались 191 делегат.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.12.17

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