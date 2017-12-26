Мелкие акционеры АКФ «Система» атакуют «Роснефть» исками

Миноритарные акционеры АКФ «Система» решили, что финансовые споры «Роснефти» и «Башнефти» разрушили капитализацию их компании и пытаются возместить свой ущерб через суд. С 18 по 20 декабря в Арбитражный суд Москвы было подано 8 исков физических лиц к «Роснефти» на сумму 288 тысяч 561 рублей, пишут «Ведомости».

Издание отмечает, что защитить свой капитал решили именно миноритарии – размер пакетов акций которых не позволяет напрямую участвовать в управлении компанией. В частности, один из истцов Вадим Тельнов приобрел акции АФК по 11,09 рублей за штуку и теперь требует от «Роснефти» 31 тысяч 584 рублей 32 копейки. При этом, отмечается, что дата покупки не известна, по этой цене он мог купить их по этой цене с октября 2008 по июль 2009 года, с ноября 2014 по январь 2015 года, а также с июля по сентябрь и в декабре 2017 года.

Другой иск «Роснефти» направила Надежда Грибанова, требующая возмещения 50 тысяч рублей. По словам ее представителя, она купила акции «Системы» в 2016 году и надеялась на рост стоимости актива, но «Роснефть» ее целенаправленно уничтожила».

Известно также, что двое из восьми истцов – частные инвесторы – приобрели акции «Системы» 7 декабря 2017 года после отсечки по дивидендам. Они также рассчитывали на рост стоимости, однако через несколько часов после покупки выяснилось, что «Роснефть» и «Башнефть» требуют от «Системы» еще 131 млрд рублей – дивиденды «Башнефти» за 2009-2013 годы).

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 22 декабря стало известно о заключении мирового соглашения «Роснефти» и АФК «Система», которые обменялись 100-миллиардными исками друг к другу. Согласно условиям сделки с советом директоров «Башнефти», (подконтрольна «Роснефти») АФК обязуется выплатить компании 100 млрд рублей в срок до 30 марта 2018 года.

За день до заключения мирового соглашения руководители АФК и «Роснефти» Владимир Евтушенков и Игорь Сечин присутствовали на встрече главы государства с бизнесменами. В конце мероприятия президент РФ высказал мнение, что Евтушенкову и Сечину нужно договориться, что позже и случилось.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.17

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