Выборы-2018: лидер «Возрождения» подал документы в ЦИК

Сегодня инициативная группа направила в Центральную избирательную комиссию документы о самовыдвижении на выборы президента РФ лидера общественного движения «Возрождения» Александра Чухлебова из Санкт-Петербурга.

Александр Чухлебов за последнее время запомнился несколькими громкими инициативами, в том числе, о переносе столицы России из Москвы в Санкт-Петербург и предоставлении другим городам-милионникам части столичных полномочий. По его мнению, в первую очередь необходимо развивать регионы. Среди главных тезисов его программы, которую он представлял на пресс-конференции в Москве, – возрождение промышленности – на всех уровнях и во всех регионах.

Отвечая на той пресс-конференции на вопрос РИА «Новый День» об отношении к нынешнему главе государства, Чухлебов отмечал, что Путин пришел в тяжелое для страны время, проделал огромную работу, но пришло время новых лидеров.

«Можно говорить о том, что что-то могло быть лучше, что-то хуже. Но, находясь на том месте, наверное, потом посмотрим и будем анализировать. Но тем не менее, я считаю, что пришло время новых идей, новых задач, ну и если кратко – настало наше время», – заявлял претендент на пост главы государства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.12.17

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