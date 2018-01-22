российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 января 2018, 20:45 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП в московском метро: «встал» участок «синей» ветки

Сегодня днем на Арбатско-Покровской линии московского метро произошло ЧП: движение от станции «Щёлковская» до «Партизанской» приостановлено из-за проблемы с кабелем связи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

Сообщение о технических проблемах появилось в 12:40 мск. К настоящему времени неполадки не устранены, движение поездов отсутствует. В администрации метрополитена заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.18

Синоптики объявили «время морозов» в Москве. / В России растет число сторонников движения чайлдфри. / Накануне тендерного обрушения: ухудшения в экономике станут ощутимы в мае. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Московский метрополитен

Движение по «синей ветке» метро восстановлено

В московском метро застрял поезд

В Москве полицейский спас пассажира, бросившись под поезд в метро

ЧП в московском метро: на фиолетовой ветке дважды произошел сбой

Новый год в метро: ночью столичная подземка будет работать

В Москве на «фиолетовой» ветке метро произошел сбой

В московском метро новый сбой: поезда встали на Люблинской линии

Лобовое стекло разбито: на «серой» ветке ЧП с пассажиром

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Московский метрополитен,

Новости партнеров