ЧП в московском метро: «встал» участок «синей» ветки

Сегодня днем на Арбатско-Покровской линии московского метро произошло ЧП: движение от станции «Щёлковская» до «Партизанской» приостановлено из-за проблемы с кабелем связи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.
Сообщение о технических проблемах появилось в 12:40 мск. К настоящему времени неполадки не устранены, движение поездов отсутствует. В администрации метрополитена заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 22.01.18
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