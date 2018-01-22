ЧП в московском метро: «встал» участок «синей» ветки

Сегодня днем на Арбатско-Покровской линии московского метро произошло ЧП: движение от станции «Щёлковская» до «Партизанской» приостановлено из-за проблемы с кабелем связи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

Сообщение о технических проблемах появилось в 12:40 мск. К настоящему времени неполадки не устранены, движение поездов отсутствует. В администрации метрополитена заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.18

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