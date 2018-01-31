Технический сбой привел к давке на станциях фиолетовой ветки метро в Москве

В Москве по техническим причинам на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена сегодня утром, 31 января, произошел технический сбой, что привело к давке на ряде станций. В связи с этим были увеличены интервалы в движении поездов, сообщили в пресс-службе организации.

«7:40-8:00 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график», – сообщается на официальной странице Московского метрополитена в Twitter.

Очевидцы сообщают, что на станциях северного участка «фиолетовой» ветки метро наблюдалось большое скопление пассажиров, многие из которых из-за сбоя были вынуждены воспользоваться наземными видами транспорта. По неофициальным данным, из-за технической неполадки один из поездов остановился в тоннеле, что и привело к сбою в графике движения составов.

Москва, Иван Гридин

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