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Четверг, 25 января 2018, 10:58 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

ЧП на фиолетовой ветке московского метро: на рельсы упал пассажир

Сегодня утром на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел инцидент с пассажиром, в результате чего было прервано движение поездов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

ЧП произошло предположительно около 9:30, когда появилось сообщение об увеличении интервалов движения поездов. По данным пресс-службы метро, в 9:42 составы были остановлены между станциями «Спартак» и «Октябрьского поля», однако пассажиры подземки отмечали, что нет движения от «Планерной».

В 9:53 администрация метрополитена сообщила о возобновлении движения поездов.

По данным «Интерфакса», движение прерывалось из-за падения пассажира на рельсы. О его дальнейшей судьбе пока не сообщается.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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