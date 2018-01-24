Избирком позвонит дважды: москвичам будут активно напоминать о выборах

Нынешняя президентская кампания в Москве будет отличаться регулярными напоминаниями о предстоящих 18 марта выборах главы государства. Как сообщил сегодня председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, столичная избирательная комиссия и центры госуслуг Москвы запустили совместный проект по информированию москвичей.

По его словам, этот проект предусматривает возможность дважды дойти до каждой квартиры, рассказать о предстоящих выборах, о возможностях проголосовать не только по месту регистрации, но и по фактическому месту жительства.

Предполагается, что в первое посещение работники центров госуслуг и члены участковых избирательных комиссий (УИК) проинформируют избирателей о президентской кампании и сообщат о возможности голосования по месту нахождения, а также определят потребность в голосовании на дому или не по адресу регистрации. Во второй визит избирателю принесут приглашение на выборы, а также помогут в случае необходимости выбрать наиболее удобный избирательный участок и осуществить все необходимые действия для реализации права голосования по месту нахождения.

«По опыту, у нас более 10% москвичей фактически проживает не по месту регистрации. Например, это когда жена живёт у мужа не по месту своей регистрации, либо это бабушки и дедушки, имеющие дома в Подмосковье или других регионах. Эти граждане смогут проголосовать на выборах президента по месту фактического пребывания», – пояснил Горбунов на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Глава Мосгоризбиркома также отметил, что подобная кампания по информированию избирателей будет проходить впервые. «Раньше были объявления на подъездах, приглашения в почтовых ящиках. «Теперь мы попытаемся дойти до каждой квартиры. Многим избирателям нужно такое человеческое общение», – сказал Горбунов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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