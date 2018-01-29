«Альянс Зеленых» разваливается под давлением властей: хотят снять кандидатуру Агурбаш

Центральный Совет партии «Альянс Зеленых» призвал кандидата в президенты РФ Эльвиру Агурбаш снять свою кандидатуру. Такое решение партия приняла в связи с многочисленными «инициированными ЦИК и органами прокурорского надзора проверками» ее региональных отделений, которых только с начала года прошло несколько десятков. Их цель – «найти возможные нарушения в процедурах делегирования» партийцев от регионов на съезд «Альянса», выдвинувшего Агурбаш.

«29 января Центральный Совет партии «Альянс Зелёных» обратился к вице-президенту агрохолдинга «Мортадель», кандидату в Президенты РФ Э.К.Агурбаш с призывом снять свою кандидатуру с выборов», – говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что проверяющие действуют «достаточно жёстко», а в ряде случаев «сотрудники избирательных комиссий и прокуратуры превышают полномочия и берут на себя функции, не предусмотренные законом».

Как утверждают «зеленые», делегатов их предвыборного съезда, руководителей региональных отделений и простых партийцев «вызывают на допросы в прокуратуру, заставляют подписывать документы и угрожают уголовной ответственностью по факту проверки показаний». Такие меры запугали активистов, и в центральный аппарат «Альянса» начали поступить заявления о выходе из партии.

По словам председателя партии Александра Закондырина, на волонтерских началах было собрано 30 000 подписей, которые передали в штаб кандидата, но «в связи с массовыми проверками» сбор был приостановлен.

«В сложившихся условиях мы не видим возможности для проведения полноценной избирательной кампании, – заявил Закондырин. – Требуем от Генеральной прокуратуры прекратить незаконные проверки и принести извинения членам партии, а Центральной избирательной комиссии советуем обратить свое внимание на другого кандидата в президенты Павла Грудинина, в чьей избирательной компании допущена масса нарушений: как финансовых, так и процессуальных».

Он отметил, что по-прежнему остается неясной позиция ЦИК о ранее выдвинутых в адрес Агурбаш обвинениях в двойном гражданстве – России и Казахстана. В пресс-службе «Альянса Зеленых» пояснили, что, несмотря предоставленную справку из посольства об отсутствии иностранного гражданства, ЦИК заподозрил Агурбаш в том, что ей «каким-то образом удалось остаться гражданкой Казахстана».

Сама Агурбаш поддержала позицию партии и назвала недопустимым давление на ее членов. Предполагается, что она примет решение об участии в выборах в ближайшее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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