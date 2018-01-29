Медведев расширил полномочия Мутко

Глава российского правительства Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера РФ Виталия Мутко в сфере проведения крупных спортивных мероприятий, оставив за ним подготовку к чемпионату мира по футболу-2018.

В обновленном распределении обязанностей, размещенном на сайте правительства РФ, у Мутко, пункт, касавшийся чемпионата мира по футболу-2018, заменен более широкой формулировкой – «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий». В пресс-службе Мутко «Интерфаксу» пояснили, что это «формальное изменение», за подготовку и проведение ЧМ в России на уровне правительства по-прежнему отвечает Мутко.

По словам источника агентства в одном из ведомств, распределение обязанностей между вице-премьерами было уточнено распоряжением главы правительства в январе.

Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики, а также за организацию, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

В декабре прошлого года Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018», но при этом продолжил курировать подготовку регионов к чемпионату мира. Незадолго до этого Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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