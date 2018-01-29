российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 января 2018, 19:25 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Медведев расширил полномочия Мутко

Глава российского правительства Дмитрий Медведев расширил полномочия вице-премьера РФ Виталия Мутко в сфере проведения крупных спортивных мероприятий, оставив за ним подготовку к чемпионату мира по футболу-2018.

В обновленном распределении обязанностей, размещенном на сайте правительства РФ, у Мутко, пункт, касавшийся чемпионата мира по футболу-2018, заменен более широкой формулировкой – «организация, подготовка и проведение крупных спортивных мероприятий». В пресс-службе Мутко «Интерфаксу» пояснили, что это «формальное изменение», за подготовку и проведение ЧМ в России на уровне правительства по-прежнему отвечает Мутко.

По словам источника агентства в одном из ведомств, распределение обязанностей между вице-премьерами было уточнено распоряжением главы правительства в январе.

Ранее Мутко отвечал за реализацию госполитики в сфере развития физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики, а также за организацию, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

В декабре прошлого года Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия 2018», но при этом продолжил курировать подготовку регионов к чемпионату мира. Незадолго до этого Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

«Альянс Зеленых» разваливается под давлением властей: хотят снять кандидатуру Агурбаш. / «Кремлевский доклад»: Власти успокаивают напуганных олигархов и обещают защиту. / 2017 год стал провальным по показателю рождаемости за последние 10 лет. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / правительство РФ

Органы госвласти отдают свою работу в чужие руки и тратят на это миллиарды

СМИ: Главе Россельхозбанка готовят теплое кресло в РЖД

Просто вы ничего не понимаете: Собянин похвалился международной премией за «удачную реорганизацию городского пространства»

Российских чиновников мотивируют угрозой увольнения и деньгами

Первый на вылет: назван непроходный министр в новый кабмин

Минсельхоз определил минимальную цену на вино

Правительство оптимизирует сайты министерств и ведомств

Медведев превратил крупнейшее в Северном полушарии болото в заповедник

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Спорт, правительство РФ,

Новости партнеров