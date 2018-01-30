Выборы-2018: Удальцов лишился статуса доверенного лица Грудинина под давлением Кремля

КПРФ лишила координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова статуса доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина под давлением Кремля. Об этом сообщил корреспонденту РИА «Новый День» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в компартии решили пойти на уступки, «испугавшись реакции властей».

«Штаб получил какие-то сведения о подготовке Удальцовым чуть ли не государственного переворота. Понятно, что это полный абсурд, но, тем не менее, КПРФники теперь всячески отстраняют Удальцова от активной кампании», – отметил источник.

Ранее со ссылкой на пресс-службу КПРФ в прессе сообщалось, что Удальцов «взял самоотвод, считая, что больше пользы принесет как раз в свободной работе». При этом в многочисленных комментариях сторонников и противников компартии приводились противоречивые и взаимоисключающие доводы относительно случившегося.

С одной стороны, отстранение Удальцова интерпретировалось как свидетельство глубокого раскола на левом политическом фланге, в том числе срежиссированного. С другой, заявлялось о якобы изначальной «ошибке» КПРФ и их кандидата с включением Удальцова в список доверенных лиц, хотя именно координатор «Левого фронта» изначально активно продвигал кандидатуру Грудинина в качестве единого кандидата от лево-патриотических сил.

Москва, Алексей Неверов

Москва. Другие новости 30.01.18

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