Смертная казнь, изгнание из Москвы «золотой молодежи» и «крепостные» из Азии: Жириновский выступил с «президентскими» инициативами

Кандидат на пост президента РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, презентуя свою предвыборную программу на пресс-конференции в Москве, в очередной раз сделал несколько громких и неоднозначных заявлений: пообещал по просьбе избирателей вернуть в России смертную казнь, предложил использовать мигрантов как «крепостных» для «русских помещиков», выгнать из Москвы «золотую молодежь» и избавить населения от негативной информации СМИ.

По словам Жириновского, его программа «Мощное движение вперед» в первую очередь основывается на изменении кадровой политики государства. «Должно быть обновление, омоложение, очищение. Мы готовы пойти на сокращение не только государственного аппарата, но и депутатского корпуса – в Государственное Думе достаточно 200 депутатов», – сказал Жириновский.

Он подчеркнул, что необходимо сократить срок полномочий на руководящих должностях – президентской, губернаторской и мэрской – до 5 лет и ограничить возможность повторного избрания. «Стандарт – 5 лет для всех. Только так мы остановим коррупцию и не будет застоя», – считает политик.

«Мы против любого однопартийного режима, ибо это была причина гибели царской России и советской. Все, что у нас барахлит сегодня, – из-за этого полуторного режима, опять монополия одной партии», – подчеркнул он.

С его точки зрения, с изменением кадровой политики удастся решить проблему бюджетного финансирования.

«Нужно проводить выборы только по партийным спискам через округа. Развивать по-настоящему местное самоуправление. Сперва другая кадровая политика. Власть не поводит новую кадровую политику и деньги, если не разворовываются, то лежат. На 1 декабря 2017 года триллион рублей неизрасходованных средств – в каждом субъекте, несколько десятков миллардов. Они почему не расходуют? Уже боятся. А честно вложить – нет структур. Нет уверенности, что деньги сохранятся», – заявил лидер ЛДПР.

При этом он в очередной раз предложил изменить территориальное устройство страны – отказаться от национального деления в пользу административного и укрупнить субъекты РФ.

Кроме этого, Жириновский считает, что Центробанк должен быть под контролем Госдумы. В этой связи политик обрушился с жесткой критикой на нынешнюю главу Банка России Эльвиру Набиуллину, которая, с его точки зрения, «сдерживает развитие страны».

«Она (Набиуллина) душит кредитной ставкой – сейчас чуть-чуть опустили. Хвалятся, что инфляция самая низкая за все время... Да в магазин никто не идет – денег нет. Деньги дайте, сразу начнется инфляция. Люди живут на 100 рублей в день. Скоро вообще дефляция начнется, это губительно для экономики», – подчеркнул Жириновский.

Он также выступил на введение госмонополии на алкоголь, табак и сахар.

«Это самые потребляемые товары. Так мы снижаем смертность и алкоголизацию населения. А там где частный сектор хорошо работает, пусть работает», – сказал он.

По мнению кандидата в президенты, необходимо активно развивать аграрный комплекс. Для этого, нужно построить хорошие дороги в сельской местности, а затем бесплатно раздать заброшенные дома и земли фермерам. «Дать семена, удобрения, технику. Все это есть в нашей стране. Направить туда молодежь. Надо наемную рабочую силу, набирай – среднеазиатских рабочих. Ты – русский помещик, а их 100 «крепостных» у тебя. И им хорошо, они спасают от голода свои семьи в Азии», – заявил Жириновский.

В социальной сфере лидер ЛДПР пообещал помогать бедным и малоимущим. «Здравоохранение долго быть полностью бесплатно. Нельзя ставить лечение из зависимости от денег. Мы губим людей. Никакого повышения пенсионного возраста! Льготы, скидки для пенсионеров в магазинах. ЕГЭ отменить, плату за учебу отменить, но как стимул можно оставить, например, 1 курс – все учатся все бесплатно, но начиная со второго – двоечники пусть платят», – сказал он.

Жириновский также озвучил свои предложения по решению демографической проблемы.

«Аборты запрещать нельзя. В 1945 году резко возросла рождаемость, но возросло количество подпольных операций, выросла смертность женщин. Нужно уговорить и заплатить деньги. Мы заберем ребенка, если ты не хочешь, вот тебе 200-300 тысяч рублей, но ты роди», – сказал политик.

Вместе с тем лидер ЛДПР предложил на государственном уровне отслеживать соотношение негативной и позитивной информации в СМИ и других медиа.

«В эфир – не более 10% негативной информации. Каждый день: горит, арестовали, наркотики. Фильмы: разбитые фонари, бандитские петербурги и только одно – убивают, захватили. Это недопустимо. Я согласен, не должно быть цензуры, но мы имеем право это регулировать. Лексика советского периода: изобрели, перевыполнили, добились, обеспечили, победили. Сегодня: украли, убили, изнасиловали, МЧС, сгорели, подрались», – сказал он.

В ЛДПР также готовы «пойти навстречу» населению и вернуть смертную казнь. «Но мы заранее предупреждаем всех – преступность это не уменьшит. Но раз хотят граждане – мы готовы», – сказал Жириновский и пояснил, что такая высшая мера наказания может касаться особо тяжких преступлений – таких как терроризм, изнасилование, торговля наркотиками в особо крупном размере.

Еще одна необычная инициатива, с которой выступил политик – выселение «детей, богатых родителей» из Москвы. «Хамят на дорогах дети богатых родителей. Если права отобрать – купят. Единственный способ – выгнать их города за 300 км. Они не могут гонять в Костроме или в Вологде. Им нужна Москва», – сказал он, комментируя скандалы последних двух лет, когда представители так называемой «золотой молодежи» устраивали гонки на огромных скоростях и с нарушениями правил дорожного движения.

Другим пунктом, на котором заострил внимание Жириновский, – «восстановление величия России» с помощью возвращения населения и территорий. Кроме этого, он подчеркнул, что Москва не должна терпеть международную изоляцию и выпады геополитических противников.

«Мы не позволим, чтобы наши артисты и спортсмены не выезжали на международные соревнования и конкурсы. Это недопустимо. Для этого, как и для экономических санкций, принимаются самые жесткие меры – вопль до угрозы применения силы», – заявил лидер ЛДПР и обратил внимание, что США для защиты своих национальных интересов «используют весь арсенал силы».

«У нас будут другие дипломаты, другой министр иностранных дел. Мы не будем никому кланяться. И на пощечину будем давать две пощечины – и с той, и с другой стороны», – подчеркнул он.

В заключении он выразил уверенность, что у него есть все шансы победить на предстоящих мартовских выборах, так как положения его программы отвечают чаяниям народа.

«Не надо ни в лево идти, ни в право. Нам нужна страна без коммунистов, без расистов, нацистов, без авторитаризма и однопартийного режима», – заявил Жириновский.

Москва, Мария Вяткина

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