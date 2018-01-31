На выборах президента РФ победила бюрократиАДа

В России участвовать в выборах президента РФ 18 марта в качестве самовыдвиженца будет только действующий глава государства Владимир Путин. Сегодня депутат Костромской областной думы и заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов, единственный из остальных 45 «желающих», которому ЦИК разрешил собирать подписи в свою поддержку, заявил, что он снимает свою кандидатуру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, Михайлов подчеркнул, что закон о порядке самовыдвижения кандидата на пост президента РФ работает только на одного человека – нынешнего главу государства, так процедура предполагает массу бюрократических проволочек.

«46 самовыдвиженцев уведомили избирательную комиссию, что планируют проводить собрание в свою поддержку. Только 15 из них представили документы в ЦИК. И из 15 допущены к сбору подписей были только двое: действующий президент и я. Подписи в количестве 300 тысяч мы (я и мои сторонники) собрать не смогли. За этот короткий период собрали порядка 100 тысяч», – сказал Михайлов.

По его выражению, такую процедуру «может пройти либо изобретатель, либо действующий президент».

«Если есть закон, не должен он действовать на одного человека. Сегодня, после того как я заявил, что не смог собрать подписи, получается, у нас в стране самовыдвижение рассчитано только на одного человека. Значит – что-то не правильно в этой процедуре. Её, конечно, нужно упрощать», – подчеркнул Михайлов.

Он обратил внимание, что проблемы начались сразу после того, как Совет Федерации официально объявил назначение даты выборов президента РФ.

«Они принимают решение об официальном опубликовании только 18 декабря – на партии это не оказывает никакого влияния, потому что в законе нет ограничения, через сколько дней можно проводить съезд. Это повлияло на самовыдвиженцев – они имеют право поводить собрание (группы избирателей из 500 граждан РФ) только через 5 дней после официального опубликования. С 21 декабря мы вынуждены были перенести собрание на 25 декабря. А 23 числа начинаются новогодние елки во всех помещениях, пригодных для проведения этого мероприятия», – констатировал политик.

Михайлов также пояснил, что в Костроме было только три зала, в которых можно было повести подобное мероприятие, однако «из-за новогодних праздников» их администрации ему отказали.

«Из-за этого мы вынуждены были оборудовать складское помещение, которые было не приспособлено первоначально для проведения такого мероприятия. Проводили мы собрание с 6 утра до 23 вечера. Приходилось привозить людей на регистрацию, и на 21 час было назначено само собрание. Это что за процедура такая? Трудновыполнимая задача», – сказал Михайлов.

При этом, как он отметил, законодательством предусмотрено, что для освидетельствования подписей гражданина может быть привлечен только один нотариус – таким образом для подтверждения подписей 500 человек нужно не менее 25 часов. «Это нарушение трудового законодательства. Поэтапное проведение собрания тоже не предусмотрено», – возмутился он.

Несостоявшийся кандидат в президенты РФ также обратил внимание и на другие проблемы, в частности, процедуру регистрации финансового уполномоченного и открытие счета. Михайлов отметил, что 28 декабря он сдал документы в ЦИК, а 29 декабря ему отказали в регистрации финансового уполномоченного из-за неверного оформления доверенности.

«При приеме документов нам не было указано, что у нас неправильно оформлена доверенность. А финансовый уполномоченный дает разрешение на открытие счета. То есть, без него мы не могли даже распечатать подписные листы и агитационную литературу. 2 января нам утвердили уполномоченного. Но 2 января банки не работают», – рассказал он.

По мнению Михайлова, время года для президентской кампании выбрано неудачное. «Даже время года выбрано не совсем удачное для проведения кампании. Не только новогодние праздники. В Сибири и на Дальнем Востоке были аномальные холода -35 градусов. Сборщики подписей просто не могли отстоять эти три часа на морозе, паста (в шариковых ручкеах) не писала, да и кто будет останавливаться», – отметил он.

Михайлов также выразил уверенность, что разница между количеством подписей, которые должны собрать партии – 100 тысяч – и подписями, которые должен собрать кандидат-самовыдвиженец- 300 тысяч – «несправедлива и ничем не обоснована».

«Как у депутата областной думы, у меня есть право законодательной инициативы. Я выступлю с инициативой уравнять и сделать 100 тысяч (подписей для самовыдвиженицев)», – заявил он.

Вместе с тем Михайлов, в отличие от многих отставных претендентов на пост главы государства, не заявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году.

«Я не могу сказать, что будет через 6 лет. Некоторые кандидаты вбрасывают предложение поменять устройство России с президентской на парламентскую. Переход на новую форму правления? По действующей Конституции наш сегодняшний президент через 6 лет должен будет покинуть этот пост. А если будет изменена форма правления с президентской на парламентскую, это дает возможность еще неограниченное время остаться у власти», – сказал политик.

В то же время он пообещал и дальше бороться за то, чтобы Россия стала «лучшей страной», и отметил, что готов сотрудничать с властью.

«Нужно восстановить суверенитет. Мы утратили его с развалом нашей промышленности. Россия не может обойтись без авиации, а сегодня мы закупаем самолеты у Америки и Европы – стран военно-политического блока, который противостоит России», – подчеркнул он.

По его мнению, средствами, которые поступают от таможенной пошлины, нужно не затыкать бюджетные дыры, а инвестировать в собственное производство.

Москва, Мария Вяткина

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