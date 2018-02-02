«Досталось на орехи»: Памфилова раскритиковала Мособлизбирком

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвергла жесткой критике работу Мособлизбиркома и сообщила о выявленных нарушениях.

«По Московской области уже набирается папочка с нарушениями, мы с нее начинали, боюсь ей и закончим», – заявила она на заседании Центризбиркома.

По словам Памфиловой, у Московской области есть «системные проблемы, выходящие за рамки полномочия ЦИК».

Кроме того, Памфилова призвала Мособлизбирком заниматься своими основными задачами – проведением выборов, а не эстафетами и праздниками. Как известно, в 70 муниципальных образованиях области под эгодой комиссии состоятся лыжные эстафеты «Подмосковье выбирает!»

«Мособлизбирком не может проводить эстафеты и праздники, а должен выборы проводить», – подчеркнула глава ЦИК. Она напомнила, что для подобных мероприятий «есть общественные организации или другие государственные», и «областную комиссию это не должно касаться, это не входит в ее обязанности».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.02.18

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