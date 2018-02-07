«Громоотвод» в лице Медведева слишком удобен для Путина Правительство РФ продолжит работу «за пределами общественного понимания и контроля»

Члены нынешнего правительства РФ работают «за пределами общественного понимания и контроля»: если после инаугурации нового президента страны, они полным составом перейдут в «обновленный» кабинет министров или, наоборот, все его покинут, – серьезных последствий не будет. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог Андрей Колядин. При этом эксперт отметил, что сейчас, скорее всего, вероятен первый сценарий.

По мнению Колядина, интрига правительства «четвертого срока» будет раскрыта в самый последний момент. «Президент предпочитает скрывать свои кадровые привязанности. Скажу больше, я знаю случаи, когда кадровые решения были отменены, если информация о них утекала в СМИ», – сказал он.

В то же время, прогнозируя возможное развитие ситуации, Колядин отметил, что состав нового кабинета министров будет сформирован исходя из того, «соответствует или не соответствует деятельность министров тем показателям, которые заложены в развитии всей нашей страны».

«С равным успехом могут войти (в новое правительство) все, и я не исключаю такой возможности, или полным составом его покинуть. Я не могу сказать, что есть серьезные претензии к действующим министрам. За исключением, может быть, того факта, когда были сложности с перелетами очередной авиакомпании. В адрес Соколова (Максим Соколов – министр транспорта РФ) и тех министерств и ведомств, которые за это отвечали, были высказаны претензии. Но это тоже рабочий процесс. И трубы иногда рвутся, но это не значит, что Новака (Александр Новак – министр энергетики) надо убирать из нефтегазовой отрасли. И с ЖКХ бывают проблемы, но это не значит, что Меня (Михаил Мень – министр ЖКХ) нужно сразу выгонять с работы…» – сказал Колядин.

Одновременно эксперт выразил уверенность, что члены правительства, «как это ни странно, – не главные в политических и экономических раскладах».

«Они работают за пределами общественного понимания и общественного контроля. Исходя из этого, их можно целиком менять или оставлять целиком – ничего особенного не произойдет. Но они давно работают. К ним нет особых претензий персональных, они не коррупционны, за исключением тех, кто уже сидит. Соответственно, я не вижу оснований, зачем ему (президенту РФ) менять сложившуюся систему», – отметил Колядин.

В этой связи он также подчеркнул, что нынешнее правительство справляется со своей ролью. «Оно держит экономику, несмотря на достаточно сложные внешнеполитические и внешнеэкономические процессы, исходя из санкций. Оно держит ситуацию в достаточно устойчивом состоянии, не позволяя экономике упасть и обрушится», – считает эксперт.

Вместе с тем, как полагает Колядин, что премьер-министр Дмитрий Медведев также справляется с одной из своих главных задач, выполняя роль «громоотвода».

«Медведев еще и выполняет роль некоего громоотвода. Когда возникают некоторые экономические неурядицы, молнии народного негодования бьют в Медведева, а не во Владимира Владимировича. В настоящем виде правительство очень удобно для президента для решения текущих вопросов», – подчеркнул он.

«Назначать людей, которые будут в течение полутора лет разбираться в тех отраслях, которые они возглавили, наверное, в этом есть определенная логика, но пойдет ли на это решение президент, мы можем только от него узнать», – заключил Колядин.

Москва, Мария Вяткина

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