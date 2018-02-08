Всемогущий Мособлизбирком: глава ЦИК не может снести Коновалову

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вновь угрожает сместить со своего поста главу Мособлизбиркома Ирину Коновалову. Поводом для скандала стало постановление регионального избиркома о проведении так называемых школьных референдумов, что вызвало недовольство ЦИК.

«Подготовьте мне, пожалуйста, аппарат – обращение на (имя) губернатора Московской области и заксобрание: отправим (...) Поскольку если так дальше будет продолжаться, то может вопрос станет вообще о досрочном расформировании комиссии. Будем обращаться к ним», – сказала Памфилова на заседании ЦИК, передает «Интерфакс».

Вместе с тем Центризбирком признал незаконным и отменил решение избиркома Московской области о проведении школьных референдумов в образовательных учреждениях в день президентских выборов.

«Предупредить председателя комиссии Ирину Коновалову о возможности выражения ей недоверия со стороны ЦИК», – сказал член Центризбиркома Николай Левичев.

Глава ЦИК со своей стороны отметила, что зафиксированы факты использования некоторыми муниципальными организациями символики Центризбиркома для проведения «местечковых» мероприятий, совмещенных по дате с днем голосования на президентских выборах РФ.

«К нам поступает тревожная информация о недопустимом использовании органами местного самоуправления информационно-разъяснительных материалов, подготовленных Центральной избирательной комиссией России к предстоящим выборам президента. В связи с организацией в отдельных регионах так называемых «школьных референдумов» еще раз прошу не злоупотреблять этим словом», – подчеркнула Памфилова.

Стоит отметить, что ранее Памфилова уже выражала свое недоумение в связи с планами проведения школьных референдумов на избирательных участках.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.02.18

Антикоррупционная кампания не ограничится Дагестаном, заявили в Кремле. / Ученые: Пиво спасет от ожирения, диабета и высокого давления. / Не поделили парковку: водитель элитной иномарки пытался повредить машину «скорой». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»