Медведев стал жертвой собственных имиджмейкеров

Нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с большой долей вероятности возглавит правительство «четвертого срока» после весенней инаугурации президента. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, Медведев, антирейтинг которого сейчас стал высок как никогда, стал жертвой недобросовестной работы собственных имиджмейкеров и пресс-службы.

Мартынов напомнил, что формированию нового правительства предшествует несколько важных этапов и ключевой – 18 марта 2018 года – выборы президента РФ. «После подведения итогов выборов действующее правительство по Конституции уйдет в отставку, пройдет еще какое-то время, обычно, это бывает в начале мая, пройдет инаугурация избранного президента и либо в тот же день, либо на следующий будет назначен новый премьер-министр, которому поручат сформировать кабинет министров», – сказал он.

Как считает Мартынов, Дмитрий Медведев может сохранить за собой пост премьер-министра в следующем правительстве. Эксперт выразил уверенность, что решения по кадровому составу будут приниматься «в процессе консультаций между назначенным и утвержденным Государственной думой премьер-министром и избранным 18 марта и приведенным к присяге новым президентом».

«Всё остальное – домыслы. За это время многое может измениться вокруг нас. Повестка, особенно внешняя, непредсказуема. Исходя их вешних и внутренних вызовов, будут приниматься кадровые решения», – отметил эксперт.

По его оценке, есть основания полагать, что нынешний министр обороны Сергей Шойгу тоже сохранит свой пост. «Мне кажется – но я же не гадалка – министры силового блока, особенно это касается министра обороны генерала армии Шойгу, скорее всего, сохранят за собой места», – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание и на слова действующего президента РФ Владимира Путина, который в конце 2017 года заявил, что в целом доволен работой своего правительства.

«В тех условиях, в которых мы сегодня живем, – я имею в виду внешнее давление, в том числе экономическое, – наше правительство действительно справляется со своими обязанностями. У меня, как у обывателя, есть вопросы к экономическому блоку. Я ориентируюсь на мнение экономистов, которых знаю лично, и, исходя из той экспертизы (текущего экономического состояния РФ) которая у них есть, у меня тоже есть вопросы. Но это вопросы. Это не значит, что они (правительство РФ) совсем не справляются», – отметил Мартынов.

Эксперт подчеркнул, что действия и результаты работы правительства нужно рассматривать в целом, а не вырывать факты из контекста.

«Критерием оценки всегда является результат. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, санкции и гадости, которые все сильнее нагнетаются ближе выборам, мы с вами вполне сыты, в тепле, о чем и говорил президент», – сказал Мартынов.

В этой связи он также обратил внимание, что причиной низкого рейтинга главы кабмина в глазах населения является не его «плохая работа», а неудачный образ, который сформировался за последние шесть лет.

«Это пошло с того момента, когда он был в конце своего президентства (2012 год). Это формировалось в течение нескольких лет и связано с не вполне качественной работой как пресс-службы, так и имиджмейкеров – людей, которые профессионально должны заниматься образом и подачей действий премьер-министра», – считает политолог.

«Две большие разницы – человек, к которому прилипло определенное клише и который представляется в медиа, и тот, кого в реальной жизни зовут Дмитрий Анатольевич Медведев. У всех есть свои достоинства и недостатки. Я пару раз с ним общался, все не так, как пытаются представить в соцсетях и прочих медиа», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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