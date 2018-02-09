Национал-большевики назвали Павла Грудинина предателем народа

Сегодня в Нижнем Новгороде произошел скандал на встрече с кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым. Во время приветственного слова, с которым обратился к собравшимся зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, несколько молодых людей, принадлежащих к Национально-большевистской партии (запрещено на территории РФ), поднялись со своих мест и развернули баннер с надписью «Грудинин – предатель социализма, предатель народа», чем ввели в шоковое состояние многих посетителей встречи.

Мероприятие прошло в зале ДК «Железнодорожников», вмещающем несколько сотен посетителей. Как пишет газета «Коммерсантъ», лимоновцы пошли на этот шаг, потому что им стыдно, что кандидат под прикрытием социалистических идей на самом деле активно занимается коммерцией и частным бизнесом, что противоречит идеологии коммунизма.

«Нам стыдно, что такой кандидат не только прикрывается социалистическими идеями, но и пудрит мозги простым нижегородским избирателям, – подтвердил изданию бывший член НБП (запрещено на территории РФ) Михаил Пулин. – Грудинин «отобрал» в 90-е земли колхоза, потом распродал их частным компаниям, а вся прибыль осталась у него. В чем здесь социализм? В чем его «народность» как кандидата? Мы здесь сегодня пришли сказать, что не все «левые» поддерживают Грудинина, более того, мы и дальше будем выступать за то, чтобы этот капиталист не пудрил людям мозги».

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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