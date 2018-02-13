Медведев нашел общий язык с Сечиным: правительство «четвертного срока» будет инерционным

Нынешний глава правительства РФ Дмитрий Медведева и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, который является одним из самых влиятельных персон в России, пошли «на мировую», что еще больше укрепило позиции действующего премьера. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, в свете последних тенденций состав кабмина «четвертого срока», который будет сформирован в мае 2018 года после инаугурации нового президента РФ, претерпит минимальные изменения и будет работать в «инерционном режиме».

В интервью РИА «Новый День» эксперт также назвал несколько кандидатов «на вылет», среди которых оказался министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

По оценке Неживого, разговоры о смене премьер-министра сейчас не находят подтверждений, так как на фоне своих конкурентов, среди которых и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, и нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, Медведев все еще выглядит более выигрышно,

«В свете недавних скандальных заявлений, которые сделали тот же Кудрин или Собянин, которые претендуют на эту должность, Дмитрий Анатольевич оказывается в более выгодном свете, несмотря на то, что к нему, в том числе к его деятельности, много претензий», – сказал политолог.

«Кроме того, сверху приходит информация, что у него (Медведева) наладились отношения со своими оппонентами, в частности, с тем же Игорем Ивановичем Сечиным, с которым они раньше друг друга не воспринимали. Скорее всего, он (Медведев) останется (по посту премьера)», – продолжил Неживой.

В то же время, с его точки зрения, несколько членов правительства все же будут вынуждены покинуть свои должности.

«Большие шансы на вылет, я думаю, у Дмитрия Рогозина (вице-премьер РФ) в свете его последних провалов – они показывают, что он не справляется с профессиональными обязанностями. Практически 100% уверенность, что сменится Владимир Мединский (министр культуры РФ), у него проблемы не только с его деятельностью, но и на уровне элит – с людьми, которые у нас определяют многое в сфере культуры, с тем же Швыдким (Михаил Швыдкой – бывший минкультуры)», – сказал Неживой.

Кроме этого, как прогнозирует политолог, свой пост может покинуть и нынешний глава Минэкологии. «По факту, он тоже не справляется с руководством своей отраслью. Последние годы, а прошлый год был Годом экологии, сопровождались постоянными громкими социальными конфликтами из-за того, что утерян контроль над соблюдением экологического законодательства в стране. За этим человеком мало кто стоит, ему был дан шанс, но, я думаю, это будет замена», – считает эксперт.

«По остальным сейчас сложно сказать. Говорят, что уйдет Дворкович (Аркадий Дворкович – вице-премьер), но не факт», – добавил он.

В этой связи Неживой отметил, что, исходя из сложившихся тенденций, рассчитывать на смену курса в работе нового правительства не приходится.

«Разговор по поводу смены курса правительства идет очень давно, еще с тех пор, как все это начиналось и с импортозамещением. Но практика показывает, что нынешнее правительство при этих раскладах, когда оно сохранится почти в прежнем виде, не способно кардинально изменить курс. Мы будем двигаться по инерции дальше», – считает политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.02.18

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