Даже не верится: ВЦИОМ обещает рекордную явку на выборы

В выборах президента РФ, которые намечены на 18 марта, готовы участвовать 80,4% жителей России с правом голоса, а уровень информированности избирателей близок к максимальному – 93%. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам последних опросов, о поддержке нынешнего главы государства Владимира Путина заявляют 71,5% респондентов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин остается на втором месте – за него готовы проголосовать 7,3%. Далее следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,5% поддержки. Отдать свой голос скандальной телеведущей Ксении Собчак готовы 1,0%, основателю «Яблока» Григорию Явлинскому – 0,8%. Как утверждают социологи ВЦИОМ, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин может рассчитывать лишь на 0,5% голосов, лидер «Партии роста» Борис Титов – на 0,2%, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин – на 0,1%.

В честность выборов верят около трети избирателей (34%), а 46% ожидают незначительные нарушения, не оказывающие влияния на общий итог. Еще 17% прогнозируют серьезные искажения.

ВЦИОМ также уточнил, что общественный запрос к кандидатам на пост главы государства связан в основном с решением проблем в сфере здравоохранения, образования, зарплат, МРОТ, прожиточного минимума и низких пенсий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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