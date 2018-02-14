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Среда, 14 февраля 2018, 18:16 мск

Москва

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Громкий «скандал» на выборах-2018: Собчак нанесла «удар» по Путину

Скандальная телеведущая Ксения Собчак вновь привлекла к себе внимание неожиданной инициативой. На этот раз она направила иск в Верховный суд с жалобой на регистрацию президента РФ Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах 18 марта.

«Он (Путин) не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата на указанный пост в силу следующего. Ранее Путин В.В. уже неоднократно занимал должность президента РФ», – говорится в телеграм-канале «Собчак против всех».

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал, что ввязываться в дискуссию по этому вопросу не намерены. «Да мы знаем, об обращении. Но считаем, что отвечать должен Центризбирком. Пусть Центризбирком оценит с точки зрения закона это заявление. Юристам виднее», – уточнил он.

Стоит отметить, что Центризбирком оперативно отреагировал на инициативу Собчак. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заверил, что запретов на участие Путина на данный момент нет, а эта «тема ужа давно всеми изучена и обсуждена». При этом он выразил удивление, что Собчак «только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему», передает «Интерфакс».

«Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ – на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», – заключил Булаев.

Москва, Ольга Ветрова

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