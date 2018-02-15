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Четверг, 15 февраля 2018, 19:08 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

«У нас и доказательства есть»: Запад уличен во вмешательстве в президентскую кампанию в России

МИД России обладает доказательствами того, что Запад пытается вмешаться в кампанию по выборам президента РФ. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге в Москве.

«В отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии на выборы в других странах, у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в наши внутренние дела в контексте президентской избирательной кампании», – цитирует Захарову РБК.

Официальный представитель МИДа подчеркнула, что если Запад не прекратит свои попытки вмешательства во внутренние дела России, Москва готова будет пойти на «жесткие меры».

По словам Захаровой, российская сторона уже обратилась к руководству ОБСЕ и попросила сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) отслеживать ситуацию на выборах, «чтобы порядок хоть как-то поддерживался у наших загранучреждений».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», во время и после окончания президентской кампании в США американские спецслужбы и политические деятели неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках, целью которых якобы являлось влияние на исход выборов. В докладе спецслужб США говорилось, что распоряжения о кибератаках якобы отдавал лично президент РФ Владимир Путин, и «Москва явно отдавала предпочтение Дональду Трампу в борьбе за пост президента США» и намеренно «очерняла Хиллари Клинтон».

Российская сторона эти обвинения неоднократно отвергала.

Москва, Мария Вяткина

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