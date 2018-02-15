Удар по Рогозину: СКР требует отстранить главу РКЦ «Прогресс» от должности

Генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Александр Кирилин заподозрен в злоупотреблении полномочиями. Следственный комитет ходатайствует перед судом о его временном отстранении от должности. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба самарского главка СКР.

По версии ведомства, с ноября 2012 по декабря 2016 подозреваемый, выполняя управленческие функции, действовал вопреки интересам «Прогресса». В частности, ради выгоды и преимуществ для некого общества с ограниченной ответственностью, он «заключил с ним договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости». Как считает СКР, эти действия нанесли ущерб экономическим интересам «Прогресса».

Согласно данным ведомства, в итоге этому ООО было выплачено 11 млн 784 тысяч евро. При том, что для выполнения обязательств по договору ООО затратило 9 млн 783 тысяч 256 евро и получило таким образом прибыль – более 2 млн евро. Однако эти деньги могли остаться в собственности «Прогресса» в случае самостоятельной закупки оборудования без участия посредника.

АО «РКЦ «Прогресс» – ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.

Напомним, авиакосмическую отрасль в России курирует вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

Интернет-притон: МВД обвиняет YouTube и «ВКонтакте» в пропаганде наркотиков. / «У нас и доказательства есть»: Запад уличен во вмешательстве в президентскую кампанию в России. / Масленичная неделя обманет москвичей: зима ещё не уходит. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»