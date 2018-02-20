Выборы-2018: Слабость Путина в городах-миллионниках

На результат нынешнего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства 18 марта может негативно повлиять его «высокое электобилити» и протестное голосование. В большей степени эта тенденция может проявиться в крупных городах, в том числе Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали ведущие политические эксперты, выступая накануне в Москве на круглом столе «Месяц до выборов президента РФ: расстановка сил», организованном Комитетом по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

По оценке главы Комитета по политехнологиям РАСО, политолога Евгения Минченко, одним из рисков текущей президентской кампании является «высокое электобилити» Путина. «Есть ожидание, что за кандидата и так проголосуют. Соответственно, существует риск появления так называемого сигнального голосования. В регионах, где мы сейчас поводим исследования, мотивация проголосовать за того или иного оппозиционного кандидата в качестве сигнала, что мы не всем довольны, существует. Она не широко распространена, но существует», – сказал эксперт.

Как считает директор Института избирательных технологий Евгений Сучков, «легитимность победы Путина в массовом сознании» однозначна. При этом он выразил уверенность в том, что призывы бойкотировать выборы не смогут критично повлиять на результаты голосования и явку на избирательные участки.

«Эти призывы мало на чем скажутся, кроме, может быть, снижения явки в мегаполисах», – считает он.

В этой связи президент Центра политических технологий Игорь Бунин выразил уверенность, что в городах-миллионниках, где традиционно более сильные протестные настроения, нынешний президент наберет меньше всего голосов. «Меньше всего Путин получит в Москве, Петербурге и городах-миллионниках», – сказал он.

С его точки зрения, шанс набрать больше голосов именно в мегаполисах есть у кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

«Мы видим огромное количество всяких опросов, они дают ему громадное количество голосов – 30-50%. Часть этих опросов, возможно фальшивые, часть – нет. Я думаю, что он может получить достаточно высокий результат по Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным миллионникам – Екатеринбургу и так далее», – сказал Бунин.

По его оценке, хотя последние публичные скандалы вкруг Грудинина снизили уровень его поддержки, в целом он может набрать около 17-18 % голосов избирателей.

Минченко со своей стороны отметил, что в ряде регионов соцопросы показывают, что в настоящий момент кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский обходит Грудинина.

«Тенденции практически везде одни и те же. В подавляющем большинстве регионов у Жириновского позиции сильнее. Я думаю, что, может быть, в выборку не попадали крупные города, где сильно протестное голосование, когда голосуют за главного оппонента Путина. Грудинин пока остается в этой нише. Но он ее не занял монопольно. Они с Жириновским примерно на одном уровне», – сказал политолог.

Комментируя текущую предвыборную кампанию, Минченко обратил внимание, что «практически везде электоральная ситуация лучше, чем в 2012 году, и по явке и по уровню поддержки» главного кандидата.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.02.18

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