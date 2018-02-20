Путин стал «психотерапевтом» и ушел в «оппозицию»

Российское общество накануне главных выборов раздирают противоречия. С одной стороны, люди боятся потерять то, что «еще осталось» в кризисных условиях и нуждаются в стабильности, с другой – чувствуют необходимость перемен на фоне устойчивого запроса на появление нового популистского лидера, но этим не смогли воспользоваться конкуренты главного кандидата.

По мнению политологов, эту ситуацию успешно выкрутил в свою пользу нынешний президент РФ Владимир Путин, который проводит «центристскую линию» и стал одновременно и гарантом «стабильности», и «анти-истеблишментом», противопоставляя себя существующей системе и артикулируя необходимость перемен.

Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь накануне в Москве в рамках круглого стола «Месяц до выборов президента РФ: расстановка сил», организованном Комитетом по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Глава комитета по политтехнологиям РАСО, политолог Евгений Минченко обратил внимание, что до России сейчас «докатились» все мировые политические тенденции.

«Очевидно, что у нас есть разочарование в глобализации, очевидно возвращение национализма в двух форматах: как великорусский национализм, так и национализм малых народов. Очевидным образом присутствует анти-истеблишмент, рост радикальных настроений на правом и левом фланге одновременно с размыванием традиционных идеологий и с сильным запросом на подлинность», – сказал Минченко.

Известный политтехнолог Аббас Галлямов со своей стороны отметил, что общественное мнение в стране сейчас «создано из противоречий».

«С одной стороны, мы хотим стабильности, с другой – понимаем, что без перемен уже не обойтись. Их же хотим, но при этом их же и боимся. У нас напускная самоуверенность в своих силах – мы готовы противостоять всему миру, а когда речь заходит о внутриполитическом – уверенности практически не осталось. Речь идет о боязни будущего. Причем, когда мы сравниваем первое и второе, динамика в последние годы негативная», – отметил Галлямов.

Эксперт подчеркнул, что ситуация еще не достигла критического состояния, как в 2012 году, когда после выборов президента РФ прокатилась волна протестов, но движется в том же направлении.

«При этом формально рейтинг Путина остается высоким. Я думаю, это связано с тем, что Путин – это последняя надежда и люди не хотят эту надежду терять. С одной стороны, люди отвергают систему, но при этом центральный элемент этой системы, несущая конструкция, по сути, создатель этой системы, вроде как ни при чем. Во всем этом есть некий когнитивный диссонанс. Именно это противоречие создало подспудный спрос на новую фигуру», – уверен политтехнолог.

По мнению Минченко, у Путина действительно мог бы появиться «опасный соперник» – кандидат-популист, однако пока никто не смог занять эту нишу.

«Образ классического западного популиста, который говорит на простом языке о простых материях и уходит от идеологической окраски. Это то, что могла бы сделать и Ксения Собчак, и Павел Грудинин, и чего они не сделали, свалившись в ненужное маркирование себя теми или иными идеологическими терминами», – считает политолог.

В этой связи Минченко отметил, что Собчак в итоге «стала самым радикальным прозападным кандидатом».

«Избиратели это не считывают, но она себя позиционирует как кандидат от демократической партии Соединенных Штатов Америки. Ее внешнеполитическая риторика относительно России – это не просто повторение американской риторики, это повторение риторики демократического истеблишмента. Я так понимаю, что кто-то, кто находится в команде Собчак, планирует такое развитие ее политической карьеры в будущем», – отметил эксперт.

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин со своей стороны отметил, что кандидат от КПРФ тоже не смог в полной мене взять на себя роль оппонента-популиста.

По мнению эксперта, Грудинин действительно в начале кампании сумел «синтезировать различные настроения» и объединить вокруг себя несколько различных групп избирателей, но не смог выдержать до конца предвыборную гонку и сейчас стремительно теряет поддержку.

В то же время, как отметил Минченко, оппозиционную и анти-истеблишменскую риторику перехватил на себя сам Путин, который в определённой степени сейчас противопоставляется системе.

«Происходит перехват таких лозунгов оппозиции, как борьба с коррупцией… перехват темы новых лиц путем организации кадровых конкурсов. Мы видим разнородные предложения в разных электоральных сегментах», – констатировал политолог.

«Как ни странно, в какой-то степени Путин сам стал анти-истеблишментом», – добавил он и пояснил, что это осуществляется за счет конкретных действий, стилистики и риторики.

«Путин прилетает в Красноярск, у него есть заранее подготовленная повестка дня. Но он говорит: а еще я знаю, людей волнует вопрос экологии, поэтому мы отдельное совещание проведем по экологии. Даже на уровне организации визитов вытаскивается тема, что Путин лучше (чем остальные) знает, что волнует людей, и вносит новые темы», – напомнил он.

Политолог Глеб Кузнецов в этой связи обратил внимание, что Россия в своем демократическом развитии находится на «этапе государства модерна», при котором для политиков важна центристская, всеохватывающая позиция, чем успешно пользуется Путин.

«Путин занимает эту позицию идеально. Мы видим, что кампания ведется с центристской позиции. Он добавляет в повестку проблемные темы: локальные – это экология, был Красноярск, но некоторое время назад был Челябинск, где Путин со звонком руководителям (экологической) организации продемонстрировал себя значительно большим сторонником анти-истеблишментских настроений, чем любой из тех политиков, которых мы на сегодняшний момент видели», – сказал Кузнецов.

В то же время, как отметил Бунин, потребность общества в популистском герое не исчезнет, и это составляет главную опасность для будущего.

«Мы понимаем, что переходим в период транзита. Ясно, что это будет последний срок, может быть, он будет неполный. Мы видим, какие настроения в обществе доминируют – они абсолютно популистские – с желанием национализации, с желанием изоляции, желанием отмстить Западу и так далее», – констатировал эксперт и добавил, что в будущем вероятен приход к власти именно популиста.

Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков со своей стороны отметил, сейчас «на фоне всех оппонентов, фигура Путина выделяется как скала на просторах моря», но вопрос в том, что будет дальше.

Он напомнил, что положительный образ Путина в начале 2000-х годов «лег на доминирующие стереотипы того периода и архетипы россиян». «Сформировался образ сверхсильной личности, образ, соотносимый с образом Спасителя. Это очень сильный положительный образ, которому свойственно самоподдержание. И Владимир Владимирович Путин, и люди, которые работали с ним, вели очень кампанию грамотно. Но всему есть предел», – сказал Сучков.

Он согласился, что шаги по трансформации образа Путина в сторону «Дэн Сяопина» – правителя-мудреца, уже делаются.

«Происходит подтягивание тематики, когда лидер нации начинает говорить о трансформации. Тогда социальные группы вовлекаются в общение с первым лицом государства», – сказал он.

По мнению Кузнецова, сейчас основная задача, которую Путин «пытается выполнять и выполняет в своих выступлениях» – психотерапия.

«Он пытается примирить людей с этим самым страхом перед будущим, показывает, что оно не настолько ужасно и катастрофично. Говорит о том, что будущее может быть и светлым, и радостным, что есть люди, которые помогут построить это замечательное будущее», – сказал Кузнецов.

При этом, как отметил Сучков, сейчас, учитывая, что результаты выборов мало у кого вызывают сомнения, главный риск могут таить предвыборные обещания главного кандидата на пост президента РФ, что снизит ему возможность маневра в будущем.

«Во время выборов лидеры всегда раздают очень много обещаний. Вопрос в том, что любая избирательная кампания, проводящаяся в таком режиме, порождает в обществе завышенные социальные ожидания. А как они будут реализованы, когда наступит 19 марта – я не уверен, что на этот счет есть четкие представления. Сейчас нашей власти нужно думать не столько о явке и результате Владимира Владимировича, сколько о том, как бы не перегнуть палку и не раздать слишком много обещаний. Потому что возможности для их реализации не будет много», – считает Сучков.

Москва, Мария Вяткина

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