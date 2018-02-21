В МЧС не хватает роботов

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил о нехватке малых робототехнических комплексов для работы в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф. Он поручил изучить все разработки и подготовить соответствующие предложения.
«Опыт работы на авиакатастрофе самолета Ан-148 в Московской области еще раз показал нехватку и острую необходимость в современных компактных многофункциональных робототехнических комплексах и средствах малой механизации», – отметил Пучков на заседании коллегии МЧС России, передает «Интерфакс».
По словам министра, речь идет о выполнении задач на суше, на воде, под водой, а также наличии беспилотных технологий.
Стоит отметить, что на вооружении МЧС уже имеется свыше110 робототехниеских комплексов. Среди них – инженерные, саперные-инспекторные, радиационной, химической и биологической защиты, противопожарные и другие.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 21.02.18
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