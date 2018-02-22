Выборы-2018: Рейтинги кандидатов перешли в фазу волнообразных колебаний

Рейтинги электоральной поддержки кандидатов на пост президента РФ стабилизировались и перешли в фазу волнообразных колебаний. Как отмечают эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшая динамика фиксируется по группам «колеблющихся избирателей», на формирование оценок которых оказывает значительное влияние информационный фон.

По данным опросов, проведенных за неделю 12-18 февраля, декларируемый уровень явки составил 81,1%. «Показатель остается в узком коридоре 78,5-81,3%. Не планируют участвовать в голосовании 7,3%; пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11,6% опрошенных», – отмечают эксперты ВЦИОМ.

Вместе с тем показатели всех кандидатов находятся в сложившихся коридорах значений. В частности, уровень электоральной поддержки действующего президента РФ Владимира Путина в середине февраля остается в узких пределах 67-72%. По данным за 12-18 февраля, отдать за него свой голос на выборах готовы 69,5% граждан.

Вторую рейтинговую позицию занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Его электоральный показатель – стабилен – 7,5% и остается на уровне конца января. Рейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5,3% от общего числа избирателей. За основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского готовы проголосовать 1,4%, рейтинг скандальной телеведущей Ксении Собчак – 0,9%, за главу кандидата от «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина готовы отдать голос 0,4%, за лидера «Партии роста» Бориса Титова – 0,3%, за председателя «Коммунистов России» Максима Сурайкина – 0,1%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12-18 февраля 2018 г. В телефонном опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.02.18

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