Молочная война России с Белоруссией откладывается

Россельхознадзор перенес дату введения молочного эмбарго в отношении Белоруссии. Как говорится в сообщении ведомства, временные ограничения вступят в действия в 18:00 6 марта.

Вместе с тем Россельхознадзор подтвердил, что под эмбарго попадут пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные, сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые сливки и молоко, а также сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой и концентрата сывороточного и молочного белка.

Ранее молочное эмбарго планировалось ввести 26 февраля, однако позже первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич сообщил, что в этот день запланирована встреча для проведения консультаций в Москве.

Комментируя решение Москвы об ограничениях, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, введение молочного эмбарго нарушает положение, утвержденное Советом Евразийской экономической комиссии.

Министр ЕЭК, слова которого цитирует «Белта», пояснял, что в соответствии с утвержденными документами допускается ограничение поставок продукции со всей территории Белоруссии исключительно при ухудшении эпизоотической ситуации по особо опасным и карантинным болезням, общим для человека и животных. «В настоящее время таких оснований не имеется. Поэтому у Россельхознадзора нет оснований для введения ограничений на ввоз продукции с территории всей страны», – подчеркивал Сидорский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.02.18

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