Дождались? Путин анонсировал «человекоцентризм» во внутренней политике

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поставил задачи, которые сформируют внутреннюю повестку России на десятилетия вперед. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его оценке, глава государства настроен проводить «человекоцентричную» политику в стране.

«Президент сам назвал это послание рубежным. Оно таким и является. На самом деле он говорил о долгом сроке. Это не речь кандидата в президенты, это – речь действующего президента, который ставит серьезнейшие задачи перед страной. Задачи, как он сам подчеркнул, рассчитаны на десятилетия вперед», – сказал Данилин.

Эксперт обратил внимание, что озвученные президентом задачи носят «прорывной характер».

«Это задачи по обеспечению рывка в сфере технологий, чтобы Россия не отставала от передовых трендов развитых стран мира. Отставание в технологическом развитии рассматривается как прямая угроза суверенитету. Он прямо говорит о том, что это приведет к тому, что начнется вымывание мозгов, утечка самых талантливых и активных за рубеж – все это не может не вызывать опасения», – констатировал Данилин.

Другой важной составляющей послания политолог назвал его «человекоцентричность».

«Направленность на улучшение качества жизни – важная составная часть послания. На это было отведено примерно час с небольшим. Глава государства говорил, что все это (развитие) нужно не для того, чтобы удвоить ВВП, а чтобы людям лучше жилось. Говорилось о том, как обеспечить достойное качество жизни гражданам России», – пояснил он.

В этой связи Данилин отметил, что впервые с высокой трибуны прозвучало, что некоторые реформы прошли не так хорошо, как хотелось бы. «Речь идет, в первую очередь, о реформе здравоохранения», – сказал он.

«Серьезный упор был сделан на демографической проблеме. Задача, которая поставлена перед нацией, очень амбициозна – обеспечить продолжительность жизни 80+. Это дорогого стоит», – продолжил эксперт.

Он также добавил, что «впервые с открытостью услышали» о том, что демографические проблемы в России связаны не только с наследием 90-х, но и двумя предыдущими «проседаниями по демографии», которые наблюдались еще в годы Советского Союза.

Другой важной темой, как сказал Данилин, стал жилищный вопрос.

«Очевидно, что есть такие темы, которые президент, освещая, сам сопереживал и проживал. Помимо «военки», такими, безусловно, были демография и обеспечение жильем. Здесь он очень сильно был оживлен – его это явно очень беспокоило. Он сам был молодым человеком с семьей и прекрасно понимает, что важная составная часть решения проблемы демографии – в том числе отдельное жилье для молодых родителей», – считает эксперт.

При этом политолог констатировал, что, несмотря на значительное внимание на внутреннюю политику, внешняя политика в послании президента не оказалась на периферии.

«Мы думали, что внешней политики будет немного. Но в результате оказалось, что международной политике и «военке» было посвящено много времени» – отметил Данилин.

Москва, Мария Вяткина

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