Сергей Удальцов собирает митинг после выборов президента РФ

Сегодня утром представители «Левого фронта» подали в правительство Москвы уведомление о проведении 19 марта с 18:00 на Пушкинской площади митинга «Нам нужны честные выборы! Обсуждение итогов выборов Президента Российской Федерации». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил лидер организации Сергей Удальцов в твиттере.

В заявке уточняется, что если не удастся провести акцию на Пушкинской площади, можно будет перенести ее на Тверской бульвар (у памятника Тимирязеву), Новопушкинский сквер, Суворовскую площадь или Чистопрудный бульвар (у памятника Грибоедову).

Предполагаемая численность участников митинга, судя по заявленным планам организаторов, составляет до 1000 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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