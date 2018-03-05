Никак не договорятся: введение запрета на белорусское молоко вновь перенесено

Россельхознадзор снова перенес дату введения ограничений на поставку молочного сырья из Белоруссии. Как сообщается на официальном сайте ведомства, запрет начнет действовать с 15 марта.

Как и предполагалось ранее, что эмбарго коснется молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.

«Партии указанных товаров, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Республику Беларусь», – подчеркивается в сообщении Россельхознадзора.

Стоит отметить, что белорусское агентство «Белта» со ссылкой на республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия информирует, что в понедельник «делегация Беларуси продолжает диалог с российскими коллегами, чтобы найти решение по вопросу запрета ввоза белорусской молочной продукции».

Напомним, ранее Россельхознадзор планировал установить ограничения с 26 февраля, затем дату перенесли на 6 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

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