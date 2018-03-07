«Ритуальные» выборы-2018: в похоронном бюро открылся избирательный участок

В подмосковном городе Куровское Орехово-Зуевского района избирательный участок разместился в похоронном бюро. Об этом сообщила сегодня председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, обрушившись с критикой на областную избирательную комиссию.

По ее мнению, такое соседство не будет способствовать высокой явке.

Памфилова продемонстрировала фотографию, где рядом с информацией об избирательном участке весит вывеска: «Куровская похоронно-ритуальная служба».

«Вот посмотрите, пожалуйста. Вы пойдете на этот избирательный участок. Какая там явка будет?» – обратилась глава ЦИК к руководству Мособлизбиркома.

Памфилова также попросила коллег «включить» мозги и сердце и перенести участок в более подходящее место.

«Ну коллеги, ну вы думайте, пожалуйста. Ну включите не только мозги, но и сердце, неравнодушие. Я надеюсь, что перенесете этот избирательный участок, найдете более достойное место. Палатку по крайней мере поставьте. Ну вы что делаете?», – сказала глава ЦИК РФ.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.03.18

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