Киев опять заклинило: Украина грозится санкциями за выборы президента РФ

Киев угрожает Москве новыми санкциями за проведение выборов президента России в Крыму. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль, выступая в эфире украинского «Пятого канала».

По ее словам, выборы главы российского государства в Крыму нарушат Большой договор (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией). Зеркаль отметила, что Киев намерен ввести ограничения тех представителей власти полуострова, которые будут помогать проведению голосования.

Представитель украинского МИД напомнила, что после выборов Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, в том числе, и в Крыму, «сработала договоренность с литовцами, которые внесли всех этих людей (помогающих проведению выборов) в санкционные списки».

Кроме того, Зеркаль пригрозила последствиями тем жителям Крыма, которые, сохранив украинские паспорта, придут на участки для голосования.

Ранее МИД Украины уже направил ноту протеста Москве, а прокуратура страны предупредила об уголовной ответственности для тех украинцев, которые будут участвовать в организации проведения избирательного процесса.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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