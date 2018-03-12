До выборов президента осталось 6 дней: Подмосковье протестует против мусорной политики властей

В минувшие выходные в Подмосковье накрыла волна протестов против «мусорной политики» властей – за закрытие свалок и отмену строительства мусоросжигательных заводов. Акции прошли в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске, пишут «Ведомости».

Как отмечает издание, самый массовый митинг собрался в Волоколамске. По оценкам организаторов, от 4000 до 5000 человек приехали на акцию у въезда на мусорный полигон «Ядрово», расположенный в нескольких километрах от города, где в начале месяца был введен режим чрезвычайной ситуации из-за невыносимого запаха со свалки.

Участники митинга потребовали отправить в отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева и прекратить ввозить мусор в Волоколамск. Горожане, начиная с 6 марта, ежедневно пытаются перекрыть дорогу к мусорному полигону для мусоровозов. По оценкам участников акции, к полигону приезжают от 50 человек. Но протестующих разгоняет полиция, говорят они: наряд полиции в масках отгонял людей от дороги, чтобы освободить ее для проезда грузовиков.

Протестовали также жители Клинского района. 10 марта более 100 человек приехали к полигону «Алексинский карьер», чтобы перегородить дорогу мусоровозам. «На протяжении двух недель из-за розы ветров город Клин накрывало зловонными запахами свалки. Жители в отчаянии», – сказал «Ведомостям» активист из Клина Игорь Мочалов. После многочисленных жалоб в МЧС его сотрудники сообщили, что по документам полигон закрыт и подлежит рекультивации. Но мусор продолжают свозить, говорит Мочалов. При этом сотрудники полиции при беседе с гражданами около полигона разъяснили, что в МЧС ошиблись и полигон работает. Здесь также прошли задержания участников акции – в полицию попали восемь человек.

9 марта прошел митинг в Сергиевом Посаде, где люди протестовали против строительства мусоросжигательного завода, открытия нового мусорного полигона и требовали отставки Воробьева. По оценкам участников митинга, с которыми переговорили «Ведомости», на митинг собрались более 500 жителей.

Акция протеста также прошла на территории новой Москвы – в городе Троицк, где 11 марта на митинг вышли порядка 450 человек. Местные жители требовали рекультивации мусорного полигона «Малинки» и отказа от планов открыть новый полигон. В конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о консервации свалки «Малинки», но жители Троицка не верят этим планам, считая, что после выборов полигон будет расконсервирован.

В воскресенье, 11 марта, в Коломне состоялся автопробег против мусорного полигона «Воловичи», расположенного рядом с городом, и строительства мусоросжигательных заводов. В этот же день прошел митинг и в подмосковной Балашихе, где люди протестовали против введенной системы дегазации на мусорном полигоне «Кучино», а также требовали закрыть мусоросжигательный завод №4. На акцию собрались около 300 человек.

В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению главы государства свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена. А система дегазации полигона не устраивает жителей – они настаивают, что трубы, сжигающие газ на полигоне, вредят здоровью местных жителей.

10 марта около 15 человек вышли на одиночные пикеты в Наро-Фоминске против строительства мусоросжигательного завода рядом с городом. Несколько протестующих были задержаны местной полицией, отмечали активисты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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