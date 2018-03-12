Выборы-2018: футболисты сборной России проголосуют в Химках

Футболисты сборной России проголосуют на выборах президента РФ в Химках. Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, в этот день главная команда страны будет находиться на тренировочных сборах на базе в Новогорске.

«18 марта сборная России по футболу заезжает в УТЦ «Новогорск» в Химках для проведения учебно-тренировочного сбора в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборной Бразилии и Франции в преддверии Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018. Здесь же спортсмены отдадут свой голос на выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке № 3206 (УТБ ХК «Динамо», ул. Соколовская, д. 8)», – говорится в сообщении.

В администрации Химок напомнили, что сегодня – последний день, когда желающие проголосовать не по месту прописки могут обратиться в МФЦ, ближайшую ТИК и на портал госуслуг.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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