Выборы-2018: мэрия Москвы запретила «забастовку избирателей»

Правительство Москвы не разрешило акцию под названием «Забастовка избирателей», которую планировал провести Фонд борьбы с коррупцией скандального политика Алексея Навального. Поводом для отказала стало нарушение закона о выборах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В департаменте уточнили, что в день выборов запрещено вести какую-либо агитационную деятельность, в этой связи название акции противоречил законодательству. «Активистам было предложено заменить тему, однако пока никаких повторных предложений от них не поступало», – сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что среди заявителей акции фигурируют фамилии Соболь, Замятин и Гимади, которые совпадают с фамилиями сотрудников ФБК.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.03.18

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