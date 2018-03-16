Выборы-2018: ЦИК РФ оказался не готов к дню голосования

Центральная избирательная комиссия РФ оказалась не готова к дню голосования на выборах президента России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выдача аккредитационных карточек для работы журналистов в информационном центре Центризбиркома 18 марта сорвана.

Представители СМИ должны были получать на руки «проходки» еще накануне, 15 марта, однако даже сегодня утром карточки не выдают. Ранее ЦИК строго предупредил, что пятница, 16 марта, – последний день, когда можно получить карточку.

Корреспонденту РИА «Новый День» сообщили в Центризбиркоме, что журналисты агентства аккредитованы, но соответствующие документы еще не поступили. Представитель ЦИК посоветовала звонить по телефону в течение дня, чтобы уточнить, когда можно будет получить на руки аккредитационную карту. Проблема заключается еще и в том, что дозвониться по указанному телефону ЦИК весьма проблематично – бОльшую часть рабочего дня никто не поднимает трубку.

Открытость и гласность – основной принцип работы избирательных комиссий – уже нарушен. Подобных инцидентов ранее на президентских выборах не случалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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