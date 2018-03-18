ЦИК «заминирован»: в Москве телефонные террористы устроили провокации на выборах

Сегодня в Москве телефонные террористы заминировали четыре избирательных участка, а также Центральную избирательную комиссию. Как сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, здания были проверены правоохранительными органами, угроза взрыва не подтвердилась.

«Ничего не нашли. Видимо, этого показалось мало и, чтобы не мелочиться, поступил звонок о минировании ЦИК. Тоже проверили, ничего не нашли», – сказал член Мосгоризбиркома, слова которого цитирует «Интерфакс».

Кроме того, по словам Реута, на одном из избирательных участков мужчина пытался пронести большой чемодан и отказывался от досмотра. Других происшествий не зафиксировано.

Как сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, явка избирателей в Москве на выборах президента к 15:00 составила 40,13%.

По его словам, к 15:00 мск наибольшая активность избирателей зафиксирована в районе Люблино – 48,82%, в районе Савелки – 48,65%, в районах Восточный, Капотня, Старое Крюково – более 46% проголосовавших. Наименьшая активность избирателей зафиксирована в районах Перово (30%), Басманный (33%) и Измайлово (34%), передает РБК.

Стоит отметить, что на президентских выборах 2012 года явка избирателей в Москве к этому времени составляла 34%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.03.18

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